Высокие цены на газ больно ударили по крупнейшей в мире химической компании

Комментируя результаты финансово-хозяйственной деятельности немецкого химического гиганта BASF в третьем квартале, его глава Мартин Брудермюллер пожаловался на трудные времена и заявил об экономии энергии и газа и сокращении производства. Высокие цены на газ и электроэнергию, по его словам, негативно сказываются на конкурентоспособности самой большой химической компании планеты.

Брудермюллер также нелицеприятно, хотя и завуалировано отозвался об европейских санкциях против России.

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«Неопределенность, которая возникает из-за огромного количества правил Евросоюза, оказывает сильное негативное давление на химическую отрасль,- цитирует гендиректора BASF Oil Price.- Сложные условия в Европе угрожают международной конкурентоспособности европейских производителей и заставляют нас как можно быстрее приспосабливать (к меняющимся условиям) наши ценовые структуры. Причем, делать это перманентно. Наша компания должна действовать немедленно. Наша программа экономии и снижения цен направлена на сохранение конкурентоспособности как в Германии, так и в Европе в среднесрочной и долгосрочной перспективе. Мы вынуждены решительно действовать, чтобы выполнять обязательства перед нашими работниками, акционерами и обществом».

BASF является сейчас одним из наиболее громких и заметных предупреждений того, что европейская экономика теряет конкурентоспособность в долговременной перспективе из-за сильнейшего роста цен на энергию в последние несколько месяцев. Химическая промышленность является энергоемкой и поэтому особенно сильно страдает от энергетического кризиса. Не лучше, чем у BASF, положение еще одного немецкого химического гиганта – производителя пластмасс Covestro. В компании тоже объяснили слабые результаты в третьем квартале высокими ценами на энергию и сырье.

«Деятельность Covestro в третьем квартале 2022 года, как и ожидалось, существенно пострадала от высоких цен на электроэнергию и материалы и в целом от энергетического кризиса в Европе»,- говорится в заявлении компании.

Воздействие энергетического кризиса на европейские предприятия и компании в целом и немецкий бизнес в частности настолько велико, что многие вынуждены сокращать производство или даже останавливать его полностью. Естественно, все это очень отрицательно влияет на конкурентоспособность европейской экономики. Стремительный рост цен на газ и электроэнергию привели к резкому скачку эксплуатационных расходов во всех отраслях экономики, начиная от сборки автомобилей и заканчивая изготовлением тканей и пошивом одежды. Производители сокращают производство, закрывают предприятия или переводят их в другие страны и на другие континенты. При этом существует серьезный риск, что часть из них покидает Европу навсегда и никогда не вернется. Все это снижает конкурентоспособность объединенной Европы, а также затрудняет «зеленый» переход, переход от ископаемых видов топлива к возобновляемым источникам энергии, потому что больше всего страдают крайне важные для «зеленого» перехода отрасли, например, металлургия.

Говоря о Германии, следует иметь в виду, что она наиболее сильно среди крупных европейских экономик зависела от российских энергоносителей и, особенно, от газа. Немецкие компании уже исчерпали свои возможности по экономии энергии и газа. На это жалуется до 60% бизнеса в ФРГ, если верить опросу Ассоциации немецких торгово-промышленных палат (DIHK), в котором участвовали 3,5 тысячи компаний и предприятий. Пятая часть немецких компаний (20%) может сократить потребление энергии и газа на 2-5% и лишь оставшиеся 20% обладают потенциалом экономии более чем на 5%.