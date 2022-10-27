Холдинг «Черкизово» инвестировал 3 млрд руб. в комплекс «Алтайский бройлер» в Бийске

Группа «Черкизово» инвестировала около 3 млрд руб. в модернизацию производственного комплекса «Алтайского бройлера» в Бийске.

Как сообщает пресс-служба правительства Алтайского края губернатор региона Виктор Томенко и основатель холдинга Игорь Бабаев посетили объекты комплекса и обсудили ход реализации инвестпроекта по развитию птицеводческого кластера.

«Объем вложенных инвестиций уже оценивается в сумму порядка 3 млрд рублей, средства были направлены на строительство 6 новых птичников на откормочной площадке "Зональное-2 " и в модернизацию завода по переработке продукции в Бийске», — говорится в сообщении.

Как отметил глава региона, в текущем году все планы выполняются в полном объеме и с опережением графиков. «Мы идем практически к двукратному увеличению объемов выпуска продукции, о чем правительство края и группа "Черкизово" договорились в начале сотрудничества», — подчеркнул губернатор.

Сообщается, что уже в 2022 году «Алтайский бройлер» выйдет на уровень производства более чем в 70 тыс. тонн мяса птицы; по итогам следующего года показатель должен увеличиться до 86 тыс. тонн, а к 2025 году планируется достичь целевого показателя в 115 тыс. тонн.

Компании «Черкизово» принадлежат 11 птицеводческих и 16 свинокомплексов, а также 11 мясоперерабатывающих предприятий, девять комбикормовых заводов и 300 тыс. га сельскохозяйственных земель. Холдинг является лидером по объемам продаж мяса птицы (711 тыс. тонн в 2021 году) и производству комбикормов (2,1 млн тонн); вторым по реализации мяса индейки (52 тыс. тонн) и третьим - по продажам продукции мясопереработки. По производству свинины холдинг находится на восьмом месте с показателем 240 тыс. тонн.

«Алтайский бройлер» — один из ведущих производителей мяса птицы в Сибирском федеральном округе — был приобретен группой в конце 2018 года. В 2019-м на предприятии был завершен первый этап модернизации, что позволило запустить на нем производство охлажденного куриного мяса под брендом «Петелинка».

В середине сентября группа «Черкизово» ввела шесть новых птичников на предприятии, выделив на это около 1,8 млрд рублей. В результате объемы производства комплекса, которые в настоящий момент составляют 73 тыс. тонн продукции в год, должны увеличиться на 20%.

Ранее власти региона сообщали, что в развитие производства «Алтайского бройлера» планируется инвестировать не менее 2,5 млрд руб. до 2025 года.

В целом с приходом «Черкизово» в регион и с учетом планов группы до 2025 года в развитие птицеводческого кластера будет инвестировано 11,5 млрд руб., отмечают в пресс-службе.

Соглашение о масштабном инвестпроекте по развитию птицеводческого кластера было подписано правительством Алтайского края и группой «Черкизово» в июне 2019 года на Петербургском экономическом форуме.