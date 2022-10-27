Энергетический кризис – экзистенциальная угроза европейской экономике

Астрономические цены на электроэнергию оказались таким сильным ударом по экономике Европы, что европейские предприниматели закрывают компании или переводят производство на другие континенты, теряют свои доли на глобальных рынках и, что самое неприятное, теряют конкурентоспособность. Скачок цен на газ и электричество почувствовали, хотя и в разной мере, все сектора промышленности Старого Света.

Ассоциации различных секторов европейской экономики осторожно приветствуют многочисленные предложения Еврокомиссии (ЕК) по ослаблению давления высоких цен на экономику, но подчеркивают, что для сохранения ее конкурентоспособности этого недостаточно. Все это необходимо немедленно претворять в жизнь. О какой конкурентоспособности европейской промышленности можно говорить, если цены на газ в Европе сейчас в 15 раз выше до докризисного уровня, в 10 раз выше, чем в США, у главного конкурента Евросоюза; и намного выше, чем в Азии!

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Сейчас в Старом Свете все чаще можно услышать, что энергетический кризис представляет экзистенциальную угрозу для европейской промышленности, пишет OilPrice. Сильнее всего пострадали энергоемкие отрасли: производство алюминия и удобрений, химическая промышленность и металлургия и так далее. Например, по данным Управления энергетической информации США (EIA), природный газ является главным сырьем при производстве аммиака, широко используемого в минеральных удобрениях. 98% всех заводов, производящих аммиак, работают на ископаемых видах топлива: 72% на газе и 22% на угле. Неудивительно, что, как говорится в сентябрьском заявлении Fertilizers Europe, главной ассоциации европейских производителей удобрений, только в августе закрылось 70% предприятий, производящих аммиак.

«Создание «Фонда солидарности» - положительный признак,- соглашается генеральный директор Fertilizers Europe Джейкоб Хансен,- но его эффективность будет зависеть от скорости выделения средств наиболее пострадавшим секторам, таким, как, например, производство удобрений».

Между тем, хорошо известно, что с быстротой как принятия решений, так и их выполнения в объединенной Европе немалые проблемы.

Ассоциации энергоемких отраслей, таких, как производство удобрений, керамики, бумаги, стекла, металлургия, химическая промышленность, подчеркивают необходимость немедленных и эффективных действий, потому что кризис усиливается с каждым днем, а ситуация, соответственно, с каждым днем все больше ухудшается.

«Мы повторяем призыв к европейским лидерам безотлагательно принять общеевропейские меры, направленные на ослабление негативного воздействия цен на газ на конкурентоспособность промышленности и на разделение цен на электроэнергию и цен на газ»,- заявили эти ассоциации в конце сентября.

За прошедший с тех пор без малого месяц ЕК предложила ряд мер, в числе которых и совместные закупки газа, а также механизм ограничения цен и солидарность между членами ЕС в случае сильной нехватки «голубого топлива».

Больше всего европейские промышленники, похоже, боятся потерять конкурентоспособность, потому что возвращать утраченные доли на глобальных рынках крайне трудно.

В Германии среди наиболее пострадавших от энергетического кризиса отраслей промышленности гордость немецкой экономики – автопром. Кризис может привести, по прогнозу экономистов S&P Global Mobility, к снижению производства около миллиона автомобилей между третьим кварталом этого года и концом 2023 года.

В Италии от высоких цен на газ и электроэнергию очень сильно пострадала текстильная промышленность и производство одежды. По словам президента Ассоциации производителей одежды Sistema Moda Italia Серджио Тамборини, производители могут вернуть предприятия обратно в Азию.

О разрыве цепочек поставок и угрозе конкурентоспособности европейской промышленности много говорили на Европейском круглом столе промышленников (ERT), который прошел в октябре.

«Энергоемкие отрасли промышленности Евросоюза столкнулись с угрозой экзистенциального кризиса,- говорится в заявлении ERT.- Если европейские политики не примут в ближайшие недели и месяцы радикальных мер по снижению цен на энергию для энергоемких компаний, то ущерб будет нанесен невосполнимый и приведет в том числе и к потере огромного количества рабочих мест».