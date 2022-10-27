Лучшие сочинения школьников на тему Сталинградской битвы выберут в начале ноября

Региональный этап конкурса сочинений для школьников по роману Юрия Бондарева «Горячий снег», посвященного Сталинградской битве, завершится до конца октября. Награждение финалистов пройдет с 1 по 10 ноября 2022 года. В каждом городе выберут по три победителя.

В организации акции «Линейка памяти», в рамках которой старшеклассники семи регионов России пишут сочинения, вместе с компанией «ЕвроХим» партнерами выступают АНО «Национальные приоритеты», Союз писателей России и Российское военно-историческое общество. Мероприятие приурочено к 80-летию Сталинградской битвы, которое будет отмечаться в феврале 2023 года.

Проект посвящен Котельниковской военной операции – решающему сражению Сталинградской битвы. Именно в городе Котельниково советские войска остановили, а затем разгромили немецко-фашистскую танковую группировку «Гот», пытавшуюся деблокировать окруженные в Сталинграде войска. Участник этого сражения советский писатель Юрий Бондарев посвятил боям под Котельниково роман «Горячий снег», по его мотивам также был снят одноименный фильм.

Лучшие сочинения из регионов направят на федеральный этап конкурса, цель которого – выбор абсолютных победителей. Эксперты оценят уровень работы с историческим материалом, авторский взгляд, его индивидуальность и литературный талант авторов. Финалистов определит экспертное жюри из числа представителей Союза писателей России, Российского военно-исторического общества, АНО «Национальные приоритеты» и компании «ЕвроХим».

Главным призом станет поездка в Волгоград по специальному тематическому маршруту. Победители регионального этапа конкурса получат ценные призы, а из работ победителей конкурса организуют выставку в Москве.