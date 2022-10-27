Неудачный ланч: Как Макрон оскорбил Шольца в Париже

Между лидерами двух крупнейших членов Евросоюза: Олафом Шольцем и Эммануэлем Макроном сейчас ледяные отношения. В последние месяцы они настолько испортились, пишет Politico, что Шольц и Макрон даже не рискнули после последней встречи провести, как обычно, совместную пресс-конференцию. Так что, хотя их пресс-секретари и сообщили журналистам, что вчерашняя встреча и беседа тет-а-тет в Париже прошла очень успешно и, естественно, в дружеской атмосфере, резкое ухудшение отношений между Германией и Францией сейчас самая, пожалуй, обсуждаемая тема в Европе, за исключением, может быть, только энергетического кризиса.

Любопытно, что Берлин сообщил о совместной пресс-конференции после рабочего ланча, но затем выяснилось, что Елисейский дворец все переиграл и ее отменил. Как нетрудно догадаться, все восприняли это как оскорбление хозяином гостя, который, между прочим, привез с собой во французскую столицу маленькую армию журналистов.

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Обычно отказ от проведения после двухсторонних встреч совместных пресс-конференций считается оскорблением, чем-то вроде щелчка по носу. Кстати, именно так недавно поступил сам канцлер Шольц, когда отказался от совместной пресс-конференции с приезжавшим в Берлин венгерским премьером Виктором Орбаном.

Из Парижа, кстати, Шольц отправился с рабочим визитом в Афины. Там, скорее всего, его тоже не встретят с распростертыми объятиями. Отношения между греками и немцами уже много лет натянутые. Здесь можно даже не говорить о Второй мировой войне. Достаточно вспомнить гораздо более поздние события. К примеру, финансовый кризис 2009 года, после которого эллины не взлюбили тевтонов еще больше.

И хотя трудно найти в Европе людей, которые относятся к немцам хорошо, отношения между ФРГ и Францией, первой и второй экономиками ЕС, отношения особые, потому что от них слишком много зависит. В том числе, во многом, и вектор, по которому будет двигаться объединенная Европа.

Маленький скандал вокруг отмененной пресс-конференции – далеко не первый эпизод в процессе ухудшения отношений между Берлином и Парижем. В последние недели и месяцы между Шольцем и Макроном то и дело вспыхивали споры: по вопросу о том, например, как бороться с энергетическим кризисом; или по вопросу общеевропейской обороны, которой несмотря на многолетние разговоры фактически по-прежнему нет. Еще одна тема для споров – отношения с Китаем.

На прошлой неделе разногласия между Берлином и Парижем выплеснулись наружу: запланированная на конец октября встреча между французскими и немецкими министрами в Фонтенбло была перенесена на январь 2023 года из-за острых разногласий по тексту совместной декларации по ее итогам. Невооруженным глазом заметно было ухудшение отношений между Шольцем и Макроном и на октябрьском саммите ЕС в Брюсселе.

Французские чиновники обижены на немцев за то, что те якобы не считают их близкими партнерами и союзниками и не делятся своими планами. В качестве доказательства в Париже припоминают, что «партнеры» не предупредили их заранее о вызвавшем бурю негодования в Европе плане Берлина о 200-миллиардном пакете помощи бизнесу и населению.

Париж также обвиняет Берлин в том, что тот самолично принимает решения об ограничениях цен на газ, и в отсутствии поддержки позиции Франции в вопросах об общеевропейской армии.

Немцы же в числе многого прочего обвиняют соседей с запада в том, что те не поддерживают их позицию в вопросе строительства нового газопровода, который должен связать Пиренейский полуостров с Северной Европой.

Из последних обид Макрона можно назвать намерение Шольца в одиночку посетить на следующей неделе Си Цзиньпина с рабочим визитом, хотя стороны будто бы договаривались полететь в Пекин вместе.

Французский президент старается публично не критиковать спорное решение Берлина разрешить китайской компании Cosco приобрести крупный пакет акций порта Гамбурга, которое, кстати, продавливает лично канцлер Шольц, но считает его ошибочным.

Между прочим, отмена министерского совещания на прошлой неделе – далеко не первое ЧП на двухсторонних франко-немецких встречах на высоком уровне. В августе, к примеру, долго обсуждался вопрос о встрече Макрона и Шольца на праздновании 9 сентября в Людвигсбурге 60-летия знаменитой речи Шарля Де Голля. Встреча, которую все ждали, так и не состоялась. Причем, стороны объяснили ее срыв по-разному.

В конце сентября в Париже сильно обиделись на Олафа Шольца, у которого не нашлось времени переговорить с французским премьером Элизабет Борн. Встреча между лидерами Франции и Германии в Берлине была отменена из-за положительного теста Шольца на коронавирус, но французы договорились о разговоре между ним и Борн по видеосвязи. В Берлине однако в последний момент видеовстречу отменили, объяснив, что канцлер слишком болен даже для такого формата. Легко представить недоумение и возмущение французов, когда они в тот же день увидели Олафа Шольца на пресс-конференции. Причем, вид у него был вполне здоровый.