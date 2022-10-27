Минобороны сообщило о новых успехах российской армии в ходе спецоперации на Украине

На брифинге 27 октября Минобороны РФ сообщило об успехах, которых добилась за последние сутки российская армия в ходе специальной военной операции, продолжающейся на Украине.

По данным, озвученным официальным представителем ведомства генерал-лейтенантом Игорем Конашенковым, ВС РФ в Луганской и Харьковской областях уничтожили около 180 украинских военных.

На Купянском направлении противник силами до 2-х ротных тактических групп, усиленных иностранными наёмниками, атаковал позиции российской армии в направлении населённых пунктов Николаевка и Орлянка (Харьковская область). Все атаки были отражены, уничтожено до 60 украинских военнослужащих и боевиков, 1 танк, 6 боевых бронированных машин и 3 пикапа.

На Николаево-криворожском направлении 2 усиленные ротные тактические группы ВСУ атаковали позиции российских войск в направлении населённых пунктов Малая Александровка (Херсонская область) и Терновые Поды (Николаевская область). В результате огневого поражения наступление противника сорвано. Подразделения ВСУ отброшены на исходные рубежи, уничтожено более 60 украинских военнослужащих, 6 боевых бронированных машин и 7 автомобилей.

На Красно-Лиманском направлении батальонная тактическая группа ВСУ предпринимала попытки наступления в направлении населённого пункта Червонопоповка (ЛНР). Активными действиями подразделений российских войск выдвигавшиеся подразделения противника были остановлены. В результате огневого поражения на этом направлении было уничтожено более 120 украинских военнослужащих, 3 танка, 4 боевые бронированные машины и 4 пикапа.

В районе города Павлоград (Днепропетровская область) уничтожено украинское оборонное предприятие по производству твёрдого ракетного топлива, взрывчатых веществ и порохов для ВСУ.

Ударами оперативно-тактической и армейской авиации, ракетных войск и артиллерии ВС РФ поражены 4 пункта управления ВСУ в районах населённых пунктов Степовая Новоселовка (Харьковская область), Колодези (ДНР), Трифоновка, Андреевка (Херсонская область), а также 62 артиллерийских подразделения на огневых позициях, живая сила и военная техника в 186 районах.

В районе населённого пункта Новотроицкое (Запорожская область) российские войска сбили вертолёт Ми-8 воздушных сил Украины. Кроме того, средства ПВО РФ за сутки уничтожили 4 украинских дрона в Херсонской области и ДНР, а также сбили 6 снарядов американской РСЗО HIMARS в районе населённого пункта Антоновка (Херсонская область).

Как ранее писал «Эксперт», 26 октября Минобороны РФ рассказало о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины.

В частности, сообщалось, что на Купянском направлении противник силами батальонной тактической группы и роты иностранных наемников» общей численностью до 500 человек предпринял пять атак позиций российских войск на узком фронте в направлении населенного пункта Куземовка (ЛНР).

«Все атаки были отражены. Активными действиями российских войск, огнем артиллерии, ударами армейской, штурмовой авиации и тяжелых огнеметных систем противник отброшен на исходные позиции. Уничтожено более 160 боевиков, пять танков, девять боевых бронированных машин и 10 пикапов», – рассказал накануне Конашенков.

