Золотой Дракон Nasdaq: взлет после падения

Первый торговый день после завершения исторического XX съезда Коммунистической партии Китая выдался для акций компаний, имеющих отношение к КНР, тяжелейшим. Иностранные инвесторы начали мощнейшую, с каждым часом нараставшую распродажу китайских акций.

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Рынки материкового Китая тогда заметно упали – индекс Shanghai Composite потерял 2,02%, Shenzhen Component – 2,06%. Но им было далеко до Гонконга, где Hang Seng рухнул на 6,36% и достиг минимума с 2009 года. Причем, даже последнему было очень и очень далеко до ситуации, в которой оказались китайские акции, котировавшиеся на американских биржах – они падали на десятки процентов. В какой-то момент казалось, что на рынке остались только продавцы всего, что родом из КНР, и покупатели всего американского.

Индекс Dow Jones Industrial Average в тот день прибавил 1,3% и даже пострадавший от этих распродаж Nasdaq Composite вырос на 0,8%. А вот Nasdaq Golden Dragon China, объединяющий бумаги 65 компаний из КНР, торгующиеся в США, в понедельник закрылся в минусе на 14,4%.

Но то был уже мощный отскок от «дна». На минимуме дня потери индекса китайских акций доходили до 21,2%. И это было не удивительно. Уже в выходные западные комментаторы, мешая правду с откровенными фантазиями, начали мощнейшую психическую атаку на инвесторов в китайские акции. Кадровые и иные решения, принятые съезде, были признаны гарантией дальнейшего обострения отношений с США. Экономическая модель страны, утверждали аналитики, теперь будет все дальше смещаться в сторону социализма.

Из последнего делался вывод, что китайские компании станут уделять все больше внимания социальным целям и все меньше – прибыльности. Легенда инвестирования на развивающихся рынках Марк Мобиус говорил, что Китай движется в сторону Мао. Телевидение обсуждало с экспертами, можно ли вообще инвестировать в КНР, и сложными путями приходило к простому, по сути содержавшемуся в самом вопросе выводу: «Нет».

Но уже к концу того дня на рынок стали возвращаться признаки здравого смысла. Будут ли реализованы фантазии телевизионных китаеведов – это еще вопрос. А вот то, что акции стали фантастически дешевыми – факт.

На «дне» падения Nasdaq Golden Dragon China терял от прошлогоднего пика невероятные 80,3%. Китайские акции уценили по сравнению с 2021 годом в пять раз, хотя их бизнес, совершенно очевидно, не мог пострадать в той же мере. Разумеется, американские санкции плодят проблемы. Экономика Китая тоже растет не так быстро, как когда-то. Существуют риски делистинга с американских бирж. Имеют место и другие сложности. Но – есть и обрушившаяся цена.

И уже в понедельник стратег JPMorgan Марко Коланович написал, что распродажа китайских акций не связана с фундаментальными факторами, а потому дает возможности для выгодной покупки. Некоторых инвесторов позднее обнадежило еще и то, что Народный банк Китая и Государственная валютная администрация КНР пообещали обеспечить здоровое развитие рынков акций и облигаций.

Как бы то ни было, в последние два дня китайские бумаги стали очень активно скупать. Американские депозитарные расписки китайских компаний были одними из самых активно покупаемых бумаг на этой неделе, цитировал в среду Bloomberg аналитика Vanda Research Марко Ячини.

По его данным, объемы покупок розничными инвесторами ведущих китайских АДР уже в понедельник превысили уровни, наблюдавшиеся во время карантина в Шанхае в марте. Чистый приток средств составил более $157 млн. Крупнейшими его бенефициарами стали Alibaba, Nio и Pinduoduo.

Во вторник и среду рост, начавшийся благодаря этому, продолжился. Вчера Nasdaq Golden Dragon China закрыл день в плюсе на 7,2%, а по ходу торгов его прирост превышал 9,3%. От «дна» понедельника он вырос уже на 21,7%. Но до уровня закрытия прошлой недели индекс китайских акций, впрочем, пока немного не дотянул.

