Nord Stream AG проводит обследование повреждений «Северного потока» у берегов Швеции

Специально оборудованное судно, которое зафрахтовала компания Nord Stream AG, се-годня прибыло к предполагаемому месту повреждения газопровода «Северный поток» в исключительной экономической зоне Швеции.

Как сообщили «Эксперту» в Nord Stream AG, после проведения калибровочных работ специалисты будут готовы в течение суток приступить к обследованию повреждённого участка, которое по предварительным оценкам займет от 3 до 5 дней.

При этом в части обследования участка газопровода в исключительной экономической зоне Дании, Nord Stream AG продолжает ожидать решения властей о предоставлении разрешений на проведение работ по оценке повреждений, добавили в компании

