Новая география экспорта: перед российским бизнесом открываются новые возможности

В международном экспортном форуме «Сделано в России», который прошел в Москве 20-22 октября, приняли участие представители 78 стран, что в три раза больше, чем было год назад, а общее число иностранных делегатов выросло в пять раз. Масштабы мероприятия отражают те успехи, которых Россия достигла в экономическом противостоянии с недружественными странами: в 2022 году удалось не просто переориентировать и сохранить экспорт, но даже добиться роста по некоторым важным направлениям.

Рост вопреки

Как сообщил на пленарной сессии форума премьер-министр РФ Михаил Мишустин, за январь-август произошел рост по очень важному для экономики показателю - объему несырьевого неэнергетического экспорта. «Что касается несырьевого неэнергетического экспорта в целом: по итогам восьми месяцев этого года, несмотря на уменьшение поставок, его номинальная стоимость в денежном выражении выросла на 7%, это по сравнению, соответственно, с прошлым годом, она достигла $125 млрд», - сказал глава правительства.

Михаил Мишустин констатировал, что с недружественными странами, чье руководство «выставило заслоны на пути нормальной кооперации», экспорт снизился, но параллельно происходит рост товарооборота с другими партнерами – как старыми, так и новыми. «Расширился экспорт промышленных товаров в страны БРИКС. Очень хорошая динамика по Турции, Египту, Объединенным Арабским Эмиратам», - пояснил председатель правительства, подчеркнув, что «осваивая новые рынки, необходимо, конечно, не забывать о тех, с кем установились деловые связи».

Генеральный директор Российского экспортного центра Вероника Никишина сообщила, что сейчас происходит два процесса: с одной стороны, сокращаются поставки продукции, которая оказалась под санкциями, с другой — растет экспорт российских товаров в дружественные страны.

По ее словам, целые сектора экономики всего за полгода смогли переориентироваться на новые рынки, при этом покупателями российской продукции остаются около 200 стран. «Если говорить о нашей сфере, о несырьевом неэнергетическом экспорте, то порядка 40% его традиционно приходилось на недружественные страны, в первую очередь — на Евросоюз. Процесс переориентации уже запущен, и доля наших несырьевых поставок в дружественные страны возросла с 60% до 65%. Чтобы переориентировать поставки, мы выстраиваем товаропроводящую сеть, формируем конкурентное предложение и эффективную систему транзакций с новыми странами. Поэтому, несмотря ни на что, покупатели нашей продукции — это по-прежнему около 200 стран мира», — подчеркнула руководитель Российского экспортного центра.

Де-факто, отметил Михаил Мишустин, Россия сейчас заново создает систему внешнеэкономических связей, новую географию торгово-экономического сотрудничества с другими странами. «По сути, сейчас решается беспрецедентная по своему масштабу задача. Усилиями предпринимателей, правительства, институтов развития в реальном времени создается новая география торгово-экономического сотрудничества нашей страны», - сказал глава кабмина.

По его мнению, такое переформатирование – «процесс небыстрый и трудозатратный, требует большой подготовки, включая и выстраивание новой финансовой архитектуры», для чего необходим переход на оплаты в национальных валютах. Для этого правительство ускоряет разработку и перенастройку механизмов взаиморасчетов с партнерами и внедрение альтернативных платежных систем, а также создание высокотехнологичных форм расчетов. «У нас высокий индустриальный потенциал, крепкая финансовая система. Но главное - прочные двусторонние отношения с ключевыми участниками новой, многополярной мировой экономической архитектуры. Мы поддерживаем расширение торговли и инвестиций, вместе стремимся к росту благополучия и стабильности», - резюмировал Михаил Мишустин.

На важность сохранения и развития экспорта обратил внимание и первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов. «Один из мифов состоит в том, что нам экспорт вообще не нужен. Некоторые чиновники даже об этом говорили в запале, когда у нас вот эта вся история с курсом была, и платежный баланс у нас стал торговый слишком положительный, и рубль стал переукрепляться: ну зачем нам этот экспорт, давайте его сократим. Экспорт - это 30% нашего ВВП», - сказал чиновник.

Новые направления – новая логистика

Для обеспечения новых как экспортных, так и импортных поставок в новых условиях необходимо развивать и расширять транспортно-логистические коридоры. По словам Михаила Мишустина, уже определены три приоритетных направления для этого.

«Совместно с надежными партнерами мы работаем над расширением транспортно-логистических коридоров. Правительство определило три ключевых направления развития инфраструктуры - азово-черноморское, восточное и каспийское. Они являются основой для расширения торгово-экономических связей», - сказал он. Сейчас проходят обкатку решения, призванные кратно ускорить обработку грузов. На восточном направлении быстрыми темпами растут отправки несырьевых товаров в страны Азиатско-Тихоокеанского региона, на Ближний Восток, Южную Азию и Иран развивается западный маршрут транспортного коридора Север – Юг. Грузооборот там планируется довести до 15 млн тонн в год к 2030 году. «Впереди выполнение задач по созданию сквозной логистики от российского Северо-Запада, Урала, центральных регионов до портов Персидского залива и далее по всему миру», - добавил глава правительства.

Изолировать не получилось

Представители российского и зарубежного бизнеса, участвующего в форуме, констатировали бесперспективность попыток экономической изоляции России. «Получилось ли нас изолировать? В какой-то степени мы даже не стали публиковать полугодовую отчетность не потому, что у нас что-то плохо, а чтобы не вызывать напряжения: «Почему у вас все так хорошо?» —Изолировать такую страну, как Россия, построить непроницаемую стену вокруг нашей страны практически невозможно. С другой стороны, мир прозрачный. Все слишком хорошо видно. И надо быть очень осторожными в своих действиях», - сказал, выступая на форуме, генеральный директор ПАО «КАМАЗ» Сергей Коготин. Одна из причин успеха предприятия, по его мнению, - сохранение в предыдущие годы производства на предприятии многих важных узлов и комплектующих, несмотря на предложения западных партнеров отказаться от собственного инжиниринга.

Перспективы развития партнерства с Россией видит и зарубежный бизнес. Председатель правления Ассоциации машиностроителей МИБ Турции Селим Эмре Генджер рассказал, что в Турции уже ощущают негативные аспекты экономического замедления экономики Евросоюза, что может привести к новым ценовым шокам и нарушению цепочек поставок. По его мнению, турецкое машиностроение представляет торговый потенциал России, но не в полной мере его использует. «"Имея это в виду, начиная с 2020 года, мы прилагаем усилия, чтобы преодолеть недостатки. Мы реализуем программу по укреплению наших связей с Россией», — сказал он. Так, турецкий машиностроительный экспорт в Россию в прошлом году увеличился на 37% — до 940 миллионов долларов его объем. А за первые восемь месяцев 2022 года — на 28%. «Это свидетельствует о том, что к концу этого года мы добьемся рекорда — 1,2 миллиарда долларов будет объем машиностроительного экспорта в Россию», — добавил он.

Комплексная поддержка

На форуме «Сделано в России» Михаил Мишустин обратил внимание, что развитие многих направлений экспорта обеспечивают предприятия малого и среднего бизнеса, поэтому их поддержка в настоящее время является одной из важнейших задач. «Многие предприятия малого и среднего бизнеса выпускают инновационную, уникальную продукцию, которая открывает для России новые ниши за рубежом. Помочь и поддержать их - приоритетная задача правительства и наших институтов развития», - сказал он.

Глава кабмина отметил, что именно МСП испытывают сейчас наибольшие трудности, поскольку их выручка небольшая, а финансовые ресурсы ограничены. Но есть у них и важные преимущества: они работают на мировых рынках благодаря сильным личным связям, доверию между партнерами в разных странах, заинтересованных вместе преодолевать трудности.

Для развития этого направления реализуются национальные проекты «Международная кооперация и экспорт» и «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». По словам Михаила Мишустина, на организацию производства наиболее востребованной продукции правительство планирует предоставлять льготные кредиты, разрабатываются условия запуска механизма промышленных кластеров в новом формате.

По словам первого заместителя министра промышленности и торговли РФ Василия Осьмакова правительству приходится максимально быстро принимать новые решения для помощи бизнесу. Буквально за 2 месяца были переписаны все программы поддержки для нацпроекта «Международная кооперация и экспорт», а количество выданных кредитов бьет все рекорды.

Таким образом, завершившийся форум «Сделано в России» продемонстрировал, что наша страна остается важной частью мировой экономики, а интерес к ее продукции не падает, несмотря на попытки изоляции. Оперативные меры правительства позволяют решать проблемы, открывать альтернативные рынки, выходить на них с новой продукцией. «Новая география торгово-экономического сотрудничества» уже стала реальностью и открывает новые перспективы перед отечественным бизнесом.