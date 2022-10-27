Песков заявил, что выступление Путина на «Валдае» нужно будет «изучать, читать и перечитывать»

Речь президента Владимира Путина, с которой он выступит на дискуссионном клубе «Валдай», нужно будет серьезно изучать.

Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает «РИА Новости».

«Сегодня главное событие дня, которое наверняка потом предстоит анализировать, его содержание — изучать, читать и перечитывать», — сказал представитель Кремля.

С 24 по 27 октября в Москве проходит XIX ежегодное заседание Международного дискуссионного клуба «Валдай». Его тема звучит как «Мир после гегемонии: справедливость и безопасность для всех». В этом году в дискуссиях примут участие около 110 экспертов в области политики и экономики из 41 страны мира. На форуме выступят представители России, Турции, США, Германии, Узбекистана, Казахстана и других государств. Главный лозунг клуба этого года — «Мир после гегемонии: справедливость и безопасность для всех».

Владимир Путин традиционно проводит встречу с участниками «Валдая» с момента основания форума в 2004 году.