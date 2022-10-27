Путин заявил, что новым центрам мироустройства и Западу придется искать точки соприкосновения

Президент РФ Владимир Путин считает, что события в мире развиваются по негативному сценарию, западные страны при этом продолжают идти на обострение.
«Запад в последние годы, и особенно в последние месяцы принял шаги на обострение», — заявил Путин на XIX ежегодном заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай». Трансляция ведется на сайте форума.
Глава государства уточнил, что речь идет, в частности, о событиях на Украине и ситуации вокруг Тайваня. Кроме того, российский лидер упомянул продовольственный кризис, а также инциденты с газопроводами в Балтийском море. Президент назвал «запредельным» шагом уничтожение «Северных потоков».
Путин отметил, что нараставший в последние годы кризис приобрел глобальный характер, в связи с чем западным странам необходимо начать равноправный диалог об общем будущем в мировых делах в том числе со своими оппонентами, и «чем раньше, тем лучше».
«Новым центрам мироустройства и Западу придется искать точки соприкосновения», — подчеркнул глава государства.
По его словам, придется «или дальше накапливать груз проблем, который нас всех подавит», или попытаться найти общие решения.
С 24 по 27 октября в Москве проходит XIX ежегодное заседание Международного дискуссионного клуба «Валдай». Его тема звучит как «Мир после гегемонии: справедливость и безопасность для всех». Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявил, что выступление Путина на «Валдае» будут «читать и перечитывать».