Путин заявил, что новым центрам мироустройства и Западу придется искать точки соприкосновения

Президент РФ Владимир Путин считает, что события в мире развиваются по негативному сценарию, западные страны при этом продолжают идти на обострение.

«Запад в последние годы, и особенно в последние месяцы принял шаги на обострение», — заявил Путин на XIX ежегодном заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай». Трансляция ведется на сайте форума.

Глава государства уточнил, что речь идет, в частности, о событиях на Украине и ситуации вокруг Тайваня. Кроме того, российский лидер упомянул продовольственный кризис, а также инциденты с газопроводами в Балтийском море. Президент назвал «запредельным» шагом уничтожение «Северных потоков».

Путин отметил, что нараставший в последние годы кризис приобрел глобальный характер, в связи с чем западным странам необходимо начать равноправный диалог об общем будущем в мировых делах в том числе со своими оппонентами, и «чем раньше, тем лучше».

«Новым центрам мироустройства и Западу придется искать точки соприкосновения», — подчеркнул глава государства.

По его словам, придется «или дальше накапливать груз проблем, который нас всех подавит», или попытаться найти общие решения.