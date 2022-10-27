Путин: многополярность — единственный шанс Европы восстановить свою субъектность

Россия, будучи самобытной цивилизацией, никогда не считала и не считает себя врагом Запада.

Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на ежегодном заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай», трансляция которого ведется на сайте форума.

«В условиях жесткого конфликта скажу прямо: Россия, будучи самостоятельной и самобытной цивилизацией, никогда не считала и не считает себя врагом Запада. Американофобия, англофобия франкофобия, германофобия — это такие же формы расизма, как русофобия и антисемитизма, впрочем, как и любые формы ксенофобии», — заявил глава государства.

Вместе с тем, уточнил президент, «есть как минимум два Запада» — традиционный, «с богатейшей культурой», и агрессивный, «колониальный». С диктатом второго Россия никогда не смирится, подчеркнул он.

По словам Владимира Путина, именно традиционные общества Востока, Латинской Америки, Африки, Евразии составляют основу мировой цивилизации.

Также российский лидер отметил, что многополярность — единственный шанс восстановить субъектность Европы, которая в настоящий момент сильно ограничена.

В Москве 24-27 октября проходит XIX ежегодное заседание Международного дискуссионного клуба «Валдай». Тема этого года — «Мир после гегемонии: справедливость и безопасность для всех».