Путин назвал спецоперацию на Украине следствием устроенного там Западом госпереворота

Глава российского государства Владимир Путин в ходе дискуссии на ежегодном заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай», заявил, что не наша страна, а именно Запад довёл до сегодняшней ситуации на Украине.

По словам президента РФ, толчком к началу военной специальной операции послужил государственный переворот, который устроил Запад в 2014 году. Как отметил глава государства, он не может понять, зачем странам Запада это было нужно.

«Янукович уже был согласен на досрочные выборы, на которых бы он не победил. Но зачем-то Запад решил устроить этот кровавый майдан. Зачем? Чтобы показать всем, кто в доме хозяин, а остальные сидели на попе мирно? Другого объяснения у меня нет», – сказал Путин.

Как ранее писал «Эксперт», Путин заявил, что Россия, будучи самобытной цивилизацией, никогда не считала и не считает себя врагом Запада.

«В условиях жесткого конфликта скажу прямо: Россия, будучи самостоятельной и самобытной цивилизацией, никогда не считала и не считает себя врагом Запада. Американофобия, англофобия франкофобия, германофобия — это такие же формы расизма, как русофобия и антисемитизма, впрочем, как и любые формы ксенофобии», – заявил глава государства.

