Решетников отметил, что ситуация в экономике РФ стабилизировалась

Российская экономика активно адаптируется к новым условиям, в настоящий момент ситуация стабилизировалась, в целом она оказалась лучше прогнозов.

Об этом на Веронском Евразийском экономическом форуме в Баку заявил глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников, передает «Интерфакс».

«Ситуация в экономике РФ стабилизировалась, идет активная перенастройка внешнеэкономических связей, торговых связей, идет структурная адаптация экономики. По тем цифрам, которые сейчас есть, мы видим, что процесс протекает активно и в общем даже быстрее, чем предполагали», — сказал он.

Министр указал на стабилизацию ситуации в том числе с инфляцией, что позволяет ЦБ снижать ключевую ставку.

«На крайне низком уровне остается государственный долг, это позволяет оставлять нам маневр в бюджетной политике», — отметил также чиновник.

По его словам, несмотря на то что по 2023 году в экономике ожидается отрицательная динамика, она связана с высокой базой первого квартала этого года. В поквартальном исчислении уже в конце 2022-го экономика перейдет к росту, подчеркнул глава Минэкономразвития.

Накануне, 26 октября, депутаты Госдумы приняли в первом чтении проект закона «О федеральном бюджете на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов». Как заявил на пленарном заседании глава Счетной палаты Алексей Кудрин, все три года бюджет будет дефицитным, основным источником покрытия дефицита станут госзаимствования, при этом сбалансировать основные его параметры позволят «антикризисная направленность и увеличение налоговой нагрузки в основном на нефтегазовую отрасль», а также установление нового варианта бюджетного правила и сохранение расходов на уровне текущего года. Прогноз Минэкономразвития на ближайшие три года Кудрин назвал в целом реалистичным, не согласившись только с «оптимистичным вариантом» экспорта и импорта, которые заложены в бюджет, а также ослаблением курса рубля.

Согласно прогнозу Минэкономразвития, ВВП России в 2022 году снизится на 2,9%, сократится на 0,8% в 2023-м, а в 2024-2025 годах будет расти на 2,6% в год.