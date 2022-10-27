Специалисты соцсети ЯRUS собрали статистику самых популярных российских музыкантов

Российские слушатели чаще всего ищут в Интернете отечественную музыку конца прошлого века и куда реже – современную. Такие результаты показали исследования поисковых запросов, которые провели специалисты социальной сети ЯRUS.

В первую тройку запросов вошли поп-группа «Руки вверх!», панковский коллектив «Король и шут», а также автор-исполнитель шансона Михаил Круг. Отрыв дуэта Сергея Жукова и Алексея Потехина от остальных внушительный.

Четвертую строчку занимают воронежские рокеры «Сектор газа», образованные в 1987 году Юрой Хоем. Вслед за ними располагается еще один культовый коллектив 80-х годов группа «Бутырка», исполнявшая песни в стиле шансон и городские романсы. В начале 2000-х годов по экранам страны с огромным успехом пронесся «Бумер». Саундтрек к фильму Петра Буслова хотят оживить в воспоминаниях около 5% россиян. Герой нашего времени Сергей Шнуров популярен, но не настолько, чтобы занимать позиции на верху рейтингу. Лидер «Ленинграда» только седьмой. На восьмой строчке самый молодой из топ-15 исполнитель – 28-летний Егор Крид. Его творчеством интересуется 4,5% пользователей Рунета. Детские песни ищут и с удовольствием слушает каждый двадцать пятый россиянин. В конце первой десятки расположился еще один представитель панк-рока 80-х годов прошлого века группа «Гражданская оборона» с Егором Летовым. Отдельно от своего фронтмена ищут группировку «Ленинград». Песни «Стюардесса по имени Жанна» и «Замок из дождя» запали в душу 3% поклонников отечественной эстрады, которые ищут их исполнителя Владимира Преснякова-младшего. Чуть меньше запросов услышать солистку группы «Serebro», которая в 2019 году прекратила свое существование, Ольгу Серябкину. Топ-15 самых частых запросов замыкают два отечественных поп-идола разных эпох — Дима Билан и Юра Шатунов.

В российской социальной сети ЯRUS не найти исполнителей из этого рейтинга. В приложении собраны музыканты, которые неизвестны широкой аудитории – талантливые и самобытные исполнители со своим ярким почерком. Каждый слушатель найдет в ЯRUS.Музыка мелодии по душе. Для удобства пользователей весь контент разделен по жанрам, а самые популярные треки собраны в отдельную подборку.