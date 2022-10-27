США пересмотрят условия для введения «потолка цен» на российскую нефть

Администрация президента США Джо Байдена пересматривает возможные условия введения лимита цен на нефть из РФ в сторону смягчения.

Об этом пишет Bloomberg.

Как сообщает агентство, американские власти сворачивают «амбициозный» план по введению ограничения цен на российскую нефть в его первоначальном виде из-за скептицизма инвесторов и растущего риска на финансовых рынках, вызванного волатильностью цен на нефть и неудержимым ростом инфляции.

Скорее всего, Вашингтон и Брюссель согласятся на более свободную политику установления лимита и более высокую цену, чем предполагал изначальный, более жесткий, сценарий, говорится в статье.

Отмечается, что на данный момент только G7 и Австралия поддерживают ограничения цен на нефть из РФ. Южная Корея может присоединиться к этим странам; Новую Зеландию и Норвегию сейчас пытаются привлечь к сотрудничеству. Индия и Китай — основные партнеры России — однозначно не будут в этом участвовать, подчеркивается в материале.

Цены на энергоносители, особенно на нефть и бензин, играют огромную роль на промежуточных выборах в США, которые определят контроль над Конгрессом, констатируют авторы статьи.

В сентябре страны G7 одобрили идею введения потолка цен на российскую нефть, рассчитывая ограничить доходы бюджета Москвы. С 5 декабря, западные компании смогут обслуживать и страховать танкеры с нефтью из РФ, получая освобождение от эмбарго лишь в том случае, если она закупается по цене ниже определенного потолка. Ограничения для нефтепродуктов вступят в силу 5 февраля следующего года.

Компании, которые страхуют российские нефтяные грузы по ценам, превышающим предельные, будут подпадать под новые санкции ЕС, которые включают запрет на судоходство и запрет на получение судами доступа к европейским сервисам для всей нефти, независимо от ее происхождения, если танкер перевозит российскую нефть, проданную по цене сверх лимита. Это должно мотивировать покупателей соблюдать ограничение. Однако, как отмечает Bloomberg, ряд экспертов при этом считают, что рычагов воздействия недостаточно, поскольку Россия может получить доступ к альтернативным судам и страховым услугам, а также принять ответные меры, отказавшись от экспорта клиентам, соблюдающим ограничение.