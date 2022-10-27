Фунт хлебнул лиха и выплюнул

Фунт преодолев отметку 1,15 по отношению к доллару, достиг самого высокого уровня с середины сентября. Так инвесторы приветствовали назначение Риши Сунака премьер-министром. Во время своего первого выступления он подтвердил: экономическая стабильность находится в центре повестки дня правительства, и это принесло некоторое облегчение рынкам, которые ранее крайне негативно отнеслись к мини-бюджету бывшего премьер-министра Лиз Трасс.

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При этом Сунак решил отложить запланированную на минувший понедельник публикацию экономической стратегии до 17 ноября. Инвесторы же готовятся к ожидающемуся на следующей неделе очередному повышению процентной ставки, рассчитывая, что Банк Англии поднимет ее на 75 б.п. — это приведет к росту стоимости заимствований до самого высокого уровня с 2008 года.

Годовая потребительская инфляция в Великобритании вернулась к 40-летнему максимуму (10,1%) в сентябре, сигнализируя о том, что политикам придется приложить больше усилий для ее снижения. Между тем, часть роста фунта объяснялась слабостью доллара.

В четверг утром, 27 октября, фунт к доллару торговался на уровне 1,16136, снизившись на 0,16% по сравнению с предыдущей торговой сессией. При этом только за последние четыре недели пара GBP/USD потеряла 7,2%., тогда как за весь прошлый год падение составило 15,84%. Trading Economics прогнозирует, что фунт по отношению к доллару будет стоить 1,10995 к концу этого квартала и 1,05301 — через год.

Перестанет ли фунт стерлингов быть фунтом лиха?

Британский фунт в этом году находится в бедственном положении, констатирует специалист департамента стратегических исследований Total Research Ярослав Островский. Страна столкнулась с острыми энергетическими проблемами и исторически высокой инфляцией, а также лишилась адекватного правительства, способного вывести государство из кризиса. В сентябре курс фунта стерлингов к доллару достигал минимума на уровне 1,0359, которого не было с 1985 года.

С начала года британская валюта теряла более 20% стоимости по отношению к доллару, рассказывает эксперт. Причин у такой динамики несколько. Во-первых, в этом году все западные страны столкнулись с резким ростом инфляции, уровней которой они не видели более 40 лет. В ответ на этот вызов центральные банки перешли к ужесточению монетарной политики, дружно повышая процентные ставки. При этом экономика США выглядит куда лучше и надежнее, чем у стран европейского континента и Великобритании, которые страдают от кризиса цен на энергоносители и продовольственного кризиса.

В результате денежные потоки со всего мира устремились в Штаты, подняв стоимость доллара ко всем мировым валютам до рекордных значений. Укрепляющийся доллар ослабил множество валют, включая валюты азиатского региона, евро, фунт и валюты европейских стран, не входящих в еврозону.

Политические беды Великобритании нанесли по стоимости национальной валюты дополнительный удар, говорит Островский. Правительство Лиз Трасс решило обнародовать план, который, по их мнению, мог помочь пострадавшему от высоких цен населению и вывести экономику на траекторию роста. Этот план, представленный министром финансов (уже бывшим) Квази Квартенгом, предполагал снижение налогов за счет крупнейшего с 1972 года выпуска долговых обязательств. Для экономики страны это стало бы губительным, и инвесторы массово начали избавляться от британских активов. В результате за один день фунт терял более 5% стоимости.

В конечном итоге от снижения налогов отказались, а Лиз Трасс покинула свой пост. И курс фунта вполне естественным образом начал стабилизироваться, указывает аналитик. После достижения дна 26 сентября стоимость британской валюты стала расти по отношению к доллару. С экономической точки зрения этому способствовала и коррекция самого доллара ко всем валютам — сейчас он снижается после бурного длительного роста.

Еще один фактор, способствовавший укреплению фунта, — приход к власти нового премьер-министра Риши Сунака, которого инвесторы воспринимают более позитивно, продолжает Островский. Вместе с министром финансов Джереми Хантом они должны были 31 октября обнародовать экономический план поддержки и восстановления потрепанной британской экономики. Но это выступление перенесено на 17 ноября — у рынка есть время вздохнуть, и он достаточно позитивно отреагировал на эти новости: рост фунта стерлингов продолжился, сейчас за одного «британца» дают 1,1592 доллара.

Дальнейшую динамику британской валюты продолжат определять два фактора: сила доллара на мировом рынке и политическая обстановка в Великобритании, включая план спасения экономики, полагает Ярослав Островский. Судя по глобальным тенденциям, впереди фунт вновь ожидает падение. И первая отметка — 1,1340, считает эксперт, может быть достигнута к середине ноября. Если же экономические и политические проблемы страны не будут решены, то уже в первом квартале следующего года возможен паритет фунта и доллара.

Все смотрят на Федрезерв. И фунт тоже

Британская валюта значительно укрепилась после вступления в должность нового премьер-министра Риши Сунака, констатирует главный аналитик TeleTrade Марк Гойхман. Впрочем, отмечает он, это усиление началось ещё раньше — сразу после объявления об отставке предыдущего премьера Лиз Трасс. Из-за анонсированной ею проинфляционной политики фунт в прямом смысле хлебнул лиха, упав к доллару до исторического минимума в конце сентября.

В результате Банку Англии приходилось срочно вмешиваться, скупая падающие в цене гособлигации, чтобы противодействовать обрушению валюты и не допустить финансового кризиса. И показать при этом, что сильная девальвация неприемлема.

Но уже с 21 по 24 октября USD/GBP поднялся с 1,1060 до 1,1400, благодарно отреагировав на отставку Лиз Трасс, констатирует эксперт. Утверждение же Риши Сунака на пост премьера способствовало продолжению ралли к уровням 1,1630 на текущей неделе. Такой резкий взлёт, впрочем, оказался пока чрезмерным: котировки 27 октября остановились на рубеже 1,1600. Инвесторы ждут конкретных решений Сунака, обещавшего исправить ошибки предшественницы, что уже позитивно для фунта.

Сегодня, к тому же, рынок замер в преддверии двух важных событий, запланированных на четверг, отмечает Гойхман. Это выход данных по ВВП США за 3 квартал и заседание Европейского центробанка. Ключевой показатель экономики Штатов может дать ориентиры для дальнейшей денежной политики ФРС США и позиционирования доллара. Ожидаемое же увеличение кредитной ставки ЕЦБ с 1,25% до 2% способно повлиять на экономику еврозоны и воздействовать на европейские валюты в целом.

Валютный рынок зависит прежде всего от позиции ФРС, указывает эксперт. И укрепление фунта в последние дни связано не только с Сунаком. Доллар ослаб к основным валютам из-за предположения, что Федрезерв будет поднимать ставку не так резко, как ожидалось раньше, опасаясь реальных рисков стимулирования рецессии и торможения экономики. Фьючерсы на ставку на заседании ФРС 2 ноября дают сейчас 89% вероятности её увеличения с 3,25% до 4%, а ещё неделю назад показатель составлял 94%. В результате индекс доллара USDX упал на текущей неделе со 112 к 109,7 пункта.

Кроме того, важным событием станет публикация в пятницу данных по инфляции в США, также очень сильно влияющих на политику ФРС. В зависимости от конкретных сочетаний перечисленных факторов фунт может подняться или опуститься до конца недели в текущем техническом диапазоне 1,1480-1,1700.

В целом на среднесрочный период нескольких месяцев в TeleTrade ожидают постепенного продолжения ужесточения политики американского регулятора с увеличением ставки до 4,5-5% в начале 2023 года. Рост ее, вероятно, будет опережать динамику ставки Банка Англии, составляющей сейчас 2,25% и способной превысить 2,5%. Кроме того, инфляция в Туманном Альбионе (10,1%) выше, чем в США (8,2%). Это тоже фактор давления на пару USD/GBP. Исходя из перечисленных обстоятельств, Марк Гойхман в целом ждет сохранения тренда снижения «британца», но меньшими темпами, к техническим целям 1,10-1,11.