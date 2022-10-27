Китай сделал прогноз по нефти и газу

Нефть и природный газ сохранят статус основных источников энергии до 2040 года.

Такой прогноз сделал президент Национальной нефтегазовой корпорации КНР (CNPC) Хоу Цзицзюнь. По его словам, это прежде всего касается «голубого топлива», которое, как низкоуглеродный ископаемый источник энергии, имеет важнейшее значение для низкоуглеродного перехода, передаёт ТАСС.

Как ранее писал «Эксперт», власти КНР велели государственным импортёрам энергоресурсов прекратить перепродавать излишки сжиженного газа (СПГ) покупателям в Европе и Азии.

В Пекине считают, что Китаю необходимо создать достаточные собственные запасы газа на зиму. Главный планирующий орган в Поднебесной – Национальная комиссия развития и реформ (NDRF) – уже попросила PetroChina Co., Sinopec и Cnooc Ltd. оставить дома, предназначавшиеся для отправки зимой грузы СПГ для внутреннего пользования.

