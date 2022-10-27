В Кремле заявили об отказе Украины от переговоров с Россией по указу США

Руководитель президентской пресс-службы Дмитрий Песков во время ежедневного брифинга с журналистами заявил, что Украина отказалась вести переговоры с Россией по указу из Вашингтона.

По словам представителя Кремля, то что именно США не позволяют Киеву вести переговоры с Москвой – очевидно, передаёт РИА Новости.

«Ну очевидно же, что подобное нежелание вести переговоры и отказ от уже согласованных пониманий произошёл явно по указу. По указу Вашингтона, это совершенно очевидно», – сказал Песков.

При этом он напомнил, что нежелание украинской стороны вести переговоры с Россией превращено в закон, запрещающий «незалежной» и её руководству вести переговоры с РФ и президентом Владимиром Путиным.

«Они сначала декларировала свое нежелание продолжать переговоры, а впоследствии это нежелание было фактически превращено в закон, запрещающий Киеву, президенту Зеленскому и всем остальным вести переговоры с Россией и с президентом Путиным», – резюмировал пресс-секретарь главы государства.

Как ранее писал «Эксперт», в сентябре Дмитрий Песков, говоря о перспективах политико-дипломатического урегулирования ситуации на Украине, отмечал, что пока не просматриваются.

«Что касается возможности политико-дипломатического урегулирования ситуации. В настоящий момент такие перспективы не просматриваются», – подчеркнул пресс-секретарь президента России.