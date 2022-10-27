В Москве резко упал спрос на аренду квартир

На рынке аренды жилья в Москве в октябре количество предложений выросло на 15%, а спрос упал на 20%. Арендодатели уже не повышают стоимость своих квартир, как это было принято в высоком осеннем сезоне, напротив, многие предоставляют бонусы нанимателям и готовятся к неизбежному снижению ставок на 5–10%, сообщили в пресс-службе «Инком-Недвижимость».

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«Введение частичной мобилизации привело к серьезному снижению числа нанимателей московского жилья массового сегмента (эконом- и комфорт-классы): за месяц динамика спроса — минус 20%. Мы говорим об изменении по отношению к показателям конца августа и трех декад сентября, когда на рынке был традиционный осенний подъем, и число заявок на подбор вариантов выросло на 35% в сравнении со значениями весны и лета», — уточнила замдиректора управления аренды квартир компании Оксана Полякова.

По данным агентства, еще до 20-х чисел сентября арендодатели на фоне роста спроса пытались увеличивать стоимость своих квартир на 10%, то в конце месяца речь об этом уже не шла. Эксперты прогнозируют, что на фоне понижения спроса на рынок придут дисконты и преференции арендаторам, и в ближайшей перспективе собственникам придется снижать цены на 5–10%.

Предложение на массовом рынке найма столичного жилья в октябре увеличилось на 15%. Квартиры сдаются в среднем за неделю-две против 1-3 дней в середине сентября. При этом ликвидные варианты уходят быстрее всего: стабильной популярностью пользуются 1- и 2-комнатные квартиры экономкласса ближе к окраинам Москвы, но в пешей доступности от метро и МЦК.

«Сегодня около 40% арендодателей согласны на размещение квартирантов с детьми и домашними животными, примерно 20% стали менее требовательными по отношению к составу и национальности нанимателей, порядка 40% готовы разбить сумму страхового депозита на две части (чтобы снизить единовременную финансовую нагрузку на квартиросъемщика)», — отметила Полякова.