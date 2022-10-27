В России предложили замену Центробанку

Лидер ЛДПР, глава думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что в России необходимо создать государственный эмиссионный финансовый институт — Банк развития. Он сможет эмитировать цифровой рубль и направлять его исключительно на создание и развитие промышленных производств в важнейших экономических отраслях.

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«Хотим выступить с инициативой о создании эмиссионного института — Банка развития. Для сохранения суверенитета нашей страны нам нужно многократно увеличить производственные мощности в станкостроении, машиностроении, судостроении, авиастроении и во многих других отраслях. Такая индустриализация требует создания специального государственного эмиссионного банка, который будет направлен на создание различных промышленных производств», — цитирует ТАСС выступление Леонида Слуцкого на пленарном заседании нижней палаты парламента в среду.

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Как считает первый замглавы председателя комитета Госдумы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Владимир Кошелев (фракция ЛДПР), банк, о котором идет речь, «в отличие от ЦБ РФ, занятого регулированием свободного рынка денег, сможет эмитировать цифровой рубль, который будет направлен только на создание и развитие промышленных производств в важнейших отраслях реального сектора экономики».

«Кредиты Банка развития должны выдаваться под минимальный процент (0-2%), а в наиболее важные для суверенитета страны отрасли кредиты должны направляться с отрицательной ставкой», — указал парламентарий. По словам Владимира Кошелева, такое адресное финансирование сведет риск инфляции к минимуму.

«Подобный опыт у страны есть. В свое время именно такое организованное финансирование критически важных отраслей промышленности стояло за реализацией атомного проекта. Благодаря этому у нас сегодня есть не только ядерная триада, но и высококонкурентная атомная энергетика. И это всего один из многих примеров. Нам крайне необходимо в кратчайшие сроки перейти к двухконтурной экономике. Это вопрос экономического суверенитета нашей страны», — резюмировал он.

«Эмитировать рубль цифровой, безналичный, наличный и какой-либо иной имеет право исключительно Банк России. И никакому другому банку Центральный банк РФ это право никогда не передаст, — заявил “Эксперту” глава совета ТПП РФ по промышленно-финансовой и инвестполитике Владимир Гамза. — Для реализации же централизованного финансирования национальных и отраслевых программ развития экономики достаточно корпорации ВЭБ.РФ и других институтов развития». По мнению эксперта, главное, чтобы правительство и Банк России обеспечили такое финансирование. Правительство должно заставить финансировать промышленность госбанки, а ЦБ — стимулировать частные компании.

Методы контроля эффективности финансирования стоит поменять

Государственные мужи вынуждены мыслить масштабно, с иронией заметил в беседе с корреспондентом «Эксперта» ведущий аналитик компании «Открытие Брокер» Андрей Кочетков. Однако, по его словам, трудности реализации эпохальных проектов, как всегда, скрываются в деталях. Предложение о создании государственного эмиссионного финансового института — это попытка применить архаичные методы к новым реалиям. Организованное похожим образом целевое финансирование ряда отраслей в Советском Союзе позволило существенно нарастить производство в ключевых областях. Однако советская экономика была плановой, и по этой причине реальный и виртуальный рубль сильно не отличались.

В современной экономике РФ наделение еще одного института, помимо ЦБ, функциями эмиссии приведёт к неразберихе в финансах, девальвации рубля и провалу промышленной программы, полагает аналитик. Рубль может быть един, даже если он в бумажном, электронном, или цифровом виде. Предполагаемые проекты будут получать цифровые рубли, но со своими контрагентами будут рассчитываться в рублях реальных. Соответственно, это путь наращивания необеспеченных денег в экономике с параллельным развитием зомби-предприятий, полагает эксперт.

Собственно говоря, похожий процесс сегодня происходит в еврозоне, США и Японии. Корпорации, привыкшие работать в условиях около нулевой стоимости денег, уже не могут быть столь же эффективны при росте ставок. Более того, если применяется отрицательная ставка, то это стимулирует принятие неэффективных решений в надежде, что новый цифровой кредит исправит вероятные ошибки, ведь он, виртуально, ничего не будет стоить. Как итог, в экономике будет расти объём денег, который не будет обеспечен товарами и услугами, а это идеальная среда для инфляции и падения реальных доходов граждан, подчеркнул Андрей Кочетков.

Поэтому рубль должен быть только один во всех его многообразных формах. Однако методы контроля эффективности финансирования стоит реально менять, признал эксперт. В правительстве уже несколько лет реализуют различные программы льготной ипотеки. Первый очевидный эффект от них проявился в 2020 году, когда доступность ипотеки спровоцировало резкое повышение цен на рынке жилья. Любой разумный бизнес всегда стремится к максимизации прибыли при минимализации усилий.

В этом отношении государственные предприятия лишь ограничиваются определёнными рамками госзаказа, но также не будут заниматься сдерживанием цен на дефицитные поставки. Другое дело, если речь идёт о налоговых стимулах для отраслей, которые необходимо развивать. В этом случае бизнес может заниматься долгосрочным планированием в рамках частно-государственного партнёрства, обеспечивая более высокую эффективность создаваемых производств.

Если же есть потребность в конкретных видах продукции, то на этапе замещения импорта государство может пойти на невозвратные расходы для покупки предприятий под ключ, указал Андрей Кочетков. Однако стоит помнить, что это инвестиции в более широкие проекты, но они могут так и остаться убыточными, хотя и полезными для других отраслей. Тем не менее, это не создание параллельной финансовой системы, которая будет паразитировать на общей экономике, а заранее просчитанные издержки.

Кроме того, стоит помнить одну очень неприятную ошибку советской экономики, добавил аналитик. При всей высокоразвитой тяжелой промышленности в ней наблюдался дефицит повседневных товаров, которые Госплан слабо учитывал. В итоге, мы покоряли просторы космоса, но банальные колготки и штаны из джинсовой ткани привозили в страну частным порядком. При этом в РФ сейчас имеется огромный потенциал для развития лёгкой промышленности и производства товаров повседневного потребления.

И для этих отраслей не требуется параллельный цифровой рубль. Достаточно обеспечить стимулирующий долгосрочный налоговый режим и упростить условия работы предприятий. Это, как уверен Андрей Кочетков, одновременно обеспечит высокую занятость в стране, нормальный потребительский спрос и стабильные доходы бюджета, которые уже можно направлять на льготных условиях для развития стратегических отраслей.

Цифровой рубль во главе угла

Финансовый аналитик группы компаний CMS Владимир Сагалаев особо обратил внимание «Эксперта» на то, что для реализации предложения ЛДПР необходим цифровой рубль. В целом разработка, развитие и тестирование концепции цифрового рубля в России идет давно. Пилотный проект был запущен в июне 2021 года, и одной из первоначальных причин было решение проблемы концентрации банков. Цифровой рубль имеет ряд преимуществ, а в условиях санкций позволит обойти SWIFT и увеличит количество вариантов оплаты и операций. Поэтому Банк России ускоряет работу с цифровым рублем и объявил о планах подключить все российские банки к нему в 2024 году.

ЦБ РФ в настоящее время проводит пилотный проект по внедрению цифрового рубля с 12 банками и объявил о планах запустить потребительские проекты в апреле 2023 года вместо 2024 года. Банк заявил, что, скорее всего, к тому времени у него будет уже имеется дорожная карта запуска. Также было подтверждено, что цифровой рубль может стать альтернативой SWIFT, который при интеграции цифровой российской нацвалюты в расчеты уже будет не нужен. Более того, есть идеи об интеграции с цифровым юанем, которую Китай разрабатывает и пилотирует с октября 2020 года, что позволит быстрее и легче производит расчеты с одним из главных торговых партнеров России, добавил эксперт.

В следующем году планируется более активная работа над национальными валютными платформами, напомнил Владимир Сагалаев. Центральный банк также считает, что большинство «уважающих себя государств» будут иметь цифровые валюты уже в течение трех лет. Многие центральные банки по всему миру участвуют в испытаниях инициатив по трансграничным платежам или мульти-CBDC (M-CBDC). Существует инициатива M-CBDC Bridge с участием Гонконга, Таиланда, Китая, ОАЭ и Банка международных расчетов (БМР). А Project Dunbar включает в себя центральные банки Сингапура, Малайзии, Южной Африки и Австралии.

Для ускорения внедрения цифрового рубля ЦБ также проведет бета-тестирование цифрового смарт-контракта на основе рубля с ограниченным числом участников в 2023 году. При этом ожидается, что в 2025 году офлайн-режим цифрового рубля будет завершен.