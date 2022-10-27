В России разрешили мобилизовать судимых за тяжкие преступления

Депутаты Госдумы РФ приняли в окончательном чтении законопроект об отмене запрета призывать на военную службу по мобилизации граждан, имеющих неснятую или непогашенную судимость за тяжкое преступление.

Об этом сообщает «Интерфакс».

Уточняется, что в соответствии с новым законом призыву не будут подлежать лица, имеющие снятую или непогашенную судимость за совершение преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетнего и преступлений. Также исключение предусмотрено для ряда других статей УК. В частности, речь идет о совершении теракта, захвате заложника, организацию незаконного вооруженного формирования, а также угон воздушного судна либо водного или ж/д транспорта; незаконное обращение с ядерными материалами, госизмену, сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством либо организацией; шпионаж, посягательство на жизнь государственного деятеля, насильственный захват власти, вооруженный мятеж и совершение акта международного терроризма.

Кроме того, поправки предполагают, что граждане, проходящие альтернативную гражданскую службу в организациях ВС РФ, других войск, воинских формирований и органов в качестве гражданского персонала, при мобилизации продолжают проходить такую же службу в этих организациях.

