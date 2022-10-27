В США рассказали о причине начала российской спецоперации на Украине

Американский ветеран войны в Ираке, обозреватель издания The New Yorker Дэн Колдуэлл назвал причину российской спецоперации на Украине.

По мнению бывшего военнослужащего, если бы США и другие страны Запада в 2014 году признали Крым территорией РФ, то никого конфликта между Украиной и Россией бы не было, пишет LIFE.

Колдуэлл при этом отметил, что этом полуостров играет исключительно важную роль в обороноспособности России. Украина же, заявляя свои претензии на Крым хотела бы заблокировать выход РФ в Чёрное море.

«Я могу быть неправ, но трудно себе представить, что Москва остановится, будучи убеждённой в возможности появления вооруженной до зубов базы НАТО на территории, которую она считает своей», – резюмировал ветеран войны в Ираке.

Как ранее писал «Эксперт», глава российского государства Владимир Путин в ходе дискуссии на ежегодном заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай», заявил, что не наша страна, а именно Запад довёл до сегодняшней ситуации на Украине.

По словам президента РФ, толчком к началу военной специальной операции послужил государственный переворот, который Запад устроил на Украине в 2014 году.

«Янукович уже был согласен на досрочные выборы, на которых бы он не победил. Но зачем-то Запад решил устроить этот кровавый майдан. Зачем? Чтобы показать всем, кто в доме хозяин, а остальные сидели на попе мирно? Другого объяснения у меня нет», – сказал Путин.