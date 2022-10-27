Вице-мэр Ефимов: объем контрактов МСП на Портале поставщиков с начала года превысил 36 млрд рублей

За 9 месяцев 2022 года объем контрактов, которые заключили с заказчиками на Портале поставщиков представители малого и среднего бизнеса, вырос на 11,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достиг 36,3 млрд рублей. Об этом сообщил 27 октября заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Портал поставщиков – важный инструмент поддержки представителей малого и среднего бизнеса. В этом году они заключили на ресурсе более 215 тыс. контрактов с государственными и муниципальными заказчиками из 39 регионов России на 36,3 млрд рублей. Эта сумма на 11,7% выше результата за тот же период 2021-го», – рассказал Владимир Ефимов. Он добавил, что по сравнению с девятью месяцами 2020 года этот показатель увеличился больше, чем на 51%.

Напомним, что с помощью этого ресурса государственные и муниципальные заказчики (школы, поликлиники, детские сады и органы местного самоуправления) осуществляют закупки малого объема, такие как строительные или медицинские товары, воду, бумагу и канцтовары, клининговые услуги и другое. Закупки ведутся через котировочные сессии в виде мини-аукционов, которые длятся от трех до 24 часов.

Представители малого и среднего бизнеса составляют 90% всех поставщиков на Портале, отметил руководитель столичного департамента по конкурентной политике Иван Щербаков. «Сейчас там зарегистрировано более 281 тыс. предпринимателей со всей страны. Портал безвозмездно предоставляет им гарантированный канал сбыта продукции и возможность работы с надежными государственными, муниципальными и коммерческими заказчиками», — отметил он.

Добавим, что власти Москвы дорабатывают и расширяют возможности этого ресурса. В частности, в этом году выросла максимальная цена контракта для московских заказчиков: закупать работы и услуги теперь можно на сумму до трех млн рублей, а приобретать товары – на 5 млн (раньше этот лимит составлял 600 тыс). А также на базе Портала запустили площадку товарной кооперации: она позволяет им закупать необходимое сырье и комплектующие для восстановления производственных и логистических цепочек, находить новых партнеров, предлагать импортозамещающую продукцию напрямую потребителям.

По официальным оценкам, ресурс сегодня объединяет более 330 тыс. организаций со всей России. Ежедневно на нем заключают более 1,5 тыс. контрактов, а каталог товаров, работ и услуг превышает 1,8 млн единиц.