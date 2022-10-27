Владимир Машков отберет талантливых школьников по всей стране для обучения в Московской театральной Школе Табакова

30 сентября в Московской театральной Школе Олега Табакова стартовал прием онлайн-заявок на участие в прослушиваниях. Первое прослушивание состоится в Екатеринбурге. К подаче заявки допускаются выпускники 9-10 классов и студенты первого курса колледжей. Прием заявок продлится с 30 сентября по 3 ноября 2022 года через форму на сайте Школы.

Набор в Школу состоит из нескольких этапов: сначала абитуриентам нужно отправить анкету с видеовизиткой, затем подготовить программу для очных прослушиваний перед артистами Театра Табакова и художественным руководителем Владимиром Машковым. Поступающие, отобранные комиссией на прослушиваниях в регионах, будут приглашены в Москву для участия в финальном конкурсе. По результатам конкурса 24 абитуриента станут студентами Школы Табакова. Они будут бесплатно обучаться и проживать в историческом центре Москвы, постигать профессию артиста под руководством звезд театра и кино и с первого курса играть на сцене одного из ведущих театров России.

«Мы продолжаем заложенную нашим основателем, Олегом Павловичем Табаковым, традицию, и раз в два года выезжаем в регионы России на поиски наших будущих студентов. Сейчас мы открываем набор абитуриентов на 2023-2024 учебный год и уже определили города, в которых пройдут прослушивания — это Екатеринбург, Тула, Кемерово, Хабаровск, Красноярск, Краснодар и Москва. Первые прослушивания состоятся в Екатеринбурге 12 и 13 ноября», — сообщил художественный руководитель Театра и Школы Табакова Владимир Машков.

Московская театральная Школа Олега Табакова — единственное в России театральное учебное заведение, с 2019 года реализующее экспериментальную образовательную программу высшего образования, интегрированную с образовательной программой среднего общего образования. После пяти лет обучения выпускники Школы получают диплом о высшем образовании с присвоением квалификации «Артист драматического театра и кино».

Основатель Школы Табакова — народный артист СССР, профессор Олег Табаков. Художественный руководитель Школы Табакова — народный артист России, актер театра и кино, режиссер Владимир Машков. Среди мастеров и преподавателей — действующие артисты Театра Олега Табакова Алена Лаптева, Виталий Егоров, Сергей Угрюмов, Анна Гуляренко, Сергей Беляев, Яна Сексте, Артур Касимов и другие.