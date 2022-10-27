Владимир Путин: основы существования России оказались сильнее, чем даже мы сами думали

Вокруг выступления Владимира Путина на пленарном заседании клуба «Валдай» в этом году сложилась особая интрига. Анонсируя его, официальный представитель президента, Дмитрий Песков заявил, что речь главы государства нужно будет «серьезно изучать».

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«Сегодня главное событие дня, которое наверняка потом предстоит анализировать, его содержание — изучать, читать и перечитывать», — заявил журналистам Песков.

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Впрочем, особых анонсов к теме выступления президента и не требовалось: сегодня каждый житель России так или иначе задается вопросом о том, в каком мире ему и его детям предстоит жить. И тема форума «Мир после гегемонии: справедливость и безопасность для всех» — это если не окно, через которое можно заглянуть в будущее, то, по крайней мере, заявка на него.

Этот мир, по замыслу российского президента, безусловно, должен преобразиться. И стать таким, чтобы никто не смог «диктовать России, какое общество и на каких принципах строить».

Задача Запада — безоговорочное доминирование

Впрочем, начал президент с дня сегодняшнего (традиционно с отсылками к истории). По словам Владимира Путина, так называемый порядок, основанный на правилах, предлагаемых Западом, дает возможность ему самому жить вообще без правил.

«Судя по всему, есть только попытка утвердить одно правило — чтобы власть предержащие, я говорю о глобальной власти, имели возможность жить вообще без всяких правил и все им было бы позволено, все бы сходило с рук, что бы они ни делали. Это те самые "правила", о которых нам все время, как в народе говорят, талдычат, то есть постоянно об этом говорят», — пояснил президент.

Он отметил, что сущностью современного Запада стало стирание различий. И все — ради наживы.

«Но разве менее важно другое разнообразие — культурное, социальное, политическое, цивилизационное? Вместе с тем упрощение, стирание всех и всяких различий стали чуть ли не сущностью современного Запада. Что стоит за таким упрощением? Прежде всего это исчезновение творческого потенциала самого Запада и стремление сдержать, блокировать свободное развитие других цивилизаций. Есть здесь и прямой, меркантильный, конечно, интерес, — считает российский лидер, — Навязывая свои ценности, потребительские стереотипы, унифицирование, наши оппоненты, так аккуратненько их назову, пытаются расширить рынки сбыта для своей продукции».

«Задача была понятная — укрепить безоговорочное доминирование Запада в мировой экономике и политике. А для этого — поставить себе на службу природные и финансовые ресурсы, интеллектуальные, кадровые и экономические возможности всей планеты», — отметил Владимир Путин, добавив, что сделать это Запад хочет «под соусом так называемой новой глобальной взаимозависимости».

«Причем в этой системе Запад изначально заложил себе огромную фору, так как сам разрабатывал ее принципы и механизмы», — подчеркнул глава российского государства.

Преследуя свои цели страны Запада идут на поддержку терроризма, финансирование переворотов.

«Запад… пускает в ход торговые экономические войны, санкции, бойкоты, цветные революции, готовит и проводит разного рода перевороты.

Один из них привел к трагическим последствиям на Украине в 2014 году. Поддержали же. Сказали, сколько денег истратили на этот переворот. Вообще охамели просто», — привел пример Владимир Путин.

В ход идут и саботаж, и прямые атаки на чужую собственность.

«Плюс к этому еще и уничтожение общеевропейских газопроводов. Это вообще запредельная вещь, но тем не менее мы являемся свидетелями этих печальных событий», — добавил президент.

Действительно, даже на пике Холодной войны подобных инцидентов не случалось. Тот же Запад активно покупал у своего идеологического противника энергоресурсы. Российская нефть особенно пришлась «ко столу» после «нефтяного эмбарго» 1973 года.

Исторический момент

Впрочем, все это — дело прошлое. Настают другие времена. Впереди, по словам Владимира Путина, самое опасное и важное десятилетие со времен Второй мировой войны.

«В современном мире отсидеться вряд ли получится. Посеявший ветер, как говорится, пожнет бурю. Кризис действительно приобрел глобальный характер, он затрагивает всех, тут не надо питать никаких иллюзий. Перед человечеством сейчас по сути два пути: или дальше накапливать груз проблем, который неизбежно всех нас раздавит, или же всем вместе попытаться найти решения — пусть и не идеальные, но работающие», — заявил глава российского государства.

Смысл нынешнего исторического момента, по мнению президента России, в том, что перед всеми странами открываются возможности для оригинального пути развития. И Россия в данном случае не бросает вызов Западу, а отстаивает свое право на существование.

«В нынешних условиях жесткого конфликта скажу прямо некоторые вещи: Россия, будучи самостоятельной, самобытной цивилизацией, никогда не считала и не считает себя врагом Запада. Американофобия, англофобия, франкофобия, германофобия — это такие же формы расизма, как русофобия и антисемитизм, впрочем, как и любые проявления ксенофобии», — пояснил президент.

«Россия считает важным активнее запускать механизмы больших пространств, построенных на взаимодействии стран-соседей, чья экономика, социальная система, ресурсная база, инфраструктура дополняют друг друга», — сказал глава государства, отметив, что такие пространства и являются основой многополярного мироустройства.

«Из их диалога и рождается подлинное единство человечества. Гораздо более сложное, самобытное и многомерное, чем в упрощенных представлениях некоторых западных идеологов», — описал перспективу президент.

При этом важно уважительное отношение ко всем участникам международных отношений, подчеркнул Владимир Путин, отметив, что смотреть «что происходит на мировом уровне» входит в круг его обязанностей.

«Я за демократические отношения с учетом интересов всех участников международного общения, а не только интересов так называемого золотого миллиарда», — объяснил российский лидер.

Дедолларизация, как разоружение

Естественно, перестройка миропорядка немыслима без серьезных экономических трансформаций. В частности, по мнению Владимира Путина, мировая экономика и торговля должны стать свободнее. Плюс — нужны новые системы вне национальных юрисдикций. Собственно, Запад использовал нацвалюту США в качестве оружия, «прикарманив» резервы России и дискредитировав тем самым систему международных финансовых резервов.

«Цап-царап — и Запад прикарманил наши золотовалютные резервы», — описал ситуацию президент России.

Однако это лишь ускорило переход на национальные валюты — в будущем, по мнению Путина, он будет набирать темп. Такие расчеты будут доминировать.

Да и на глобальном рынке технологий Запад ждет серьезная конкуренция.

«Сегодня новые центры мирового развития уже обладают уникальными технологиями и научными разработками в самых разных областях, по многим направлениям могут успешно конкурировать с западными транснациональными компаниями», — заявил президент.

«Очевидно, что у нас есть общая, вполне прагматичная заинтересованность в честном и открытом научно-технологическом обмене», — отметил он, добавив, что в мировой торговле «вместе каждый выиграет больше, чем по отдельности».

«Пользу должно получать большинство, а не отдельные сверхбогатые корпорации», — резюмировал Владимир Путин.

Остановить процесс трансформации не получится — Россия уже продемонстрировала свою устойчивость к санкциям.

«Совсем недавно еще мы сами с тревогой думали о том, что мы превращаемся в какую-то полуколонию. Мы ничего не можем сделать без наших западных партнеров: ни финансовых расчетов не можем произвести, технологий у нас не будет, рынков не будет, рынков сбыта и источников приобретения новейших технологий, ничего нет. Стоит только щелкнуть - и у нас все развалится. Ан нет, ничего не развалилось. И фундаментальные основы существования российской экономики и самой Российской Федерации оказались гораздо более сильными, чем кто-то либо думал, даже, может быть, мы сами», — заявил президент.

«Мы - великая страна», — объяснил он феноменальную российскую устойчивость, отметив, что в нашей стране понимают среднесрочные последствия негативного характера, связанные с «закручиванием» Западом технологий. И во многом эти последствия не новые, а еще даже не забытые старые.

«Так нам и так закручивали все критически важные технологии», — напомнил Путин.

Но технологии-то — дело наживное. Главное — что у русских на сердце.

«Широкий лозунг "своих не бросаем" на самом деле глубоко в сердце каждого русского и представителей других этнических групп россиян. Готовность бороться за своих людей ведет к сплоченности общности. В этом всегда была огромная сила нашей страны. Мы ее подтвердили и укрепили, и вот это самое главное», — резюмировал Владимир Путин.