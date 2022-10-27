Владислав Овчинский: Столичный производитель в 1,5 раза увеличит выпуск электроустановочной продукции

Московская компания «Кунцево-Электро», выпускающая розетки, выключатели и другие электромонтажные изделия, в полтора раза увеличит выпуск продукции. Об этом сообщил 27 октября руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики столицы Владислав Овчинский.

Напомним, ООО «Кунцево-Электро» — одно из крупнейших промышленных предприятий Москвы, где работают сотрудники с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), включая тяжелые категории инвалидности. В 2020 году власти столицы оказали компании финансовую поддержку, которую та направила на расширение производственных мощностей.

«Компания запустила новую литейную линию, благодаря которой увеличит объем производства в 1,5 раза — до пяти тысяч изделий в год. Также запуск способствует расширению ассортимента отечественной продукции на внутреннем рынке — как оригинальной, так и созданной в рамках импортозамещения», — рассказал Владислав Овчинский.

В частности, на новой линии установили 8 высокотехнологичных литьевых машин, в которых гранулы перерабатываются в жидкий пластик. На заводе действует производство полного цикла, то есть все используемые детали изготавливают в собственных цехах. На данный момент два действующих участка могут переработать до 22 тонн пластиков в месяц. С запуском новой линии эти объемы могут увеличиться до 250 тонн.

Расширение производства позволит не только сохранить рабочие места, но и создать новые рабочие места для людей с инвалидностью, уточнил генеральный директор «Кунцево-Электро» Валерий Моложаев.