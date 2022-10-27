ВТБ признали самым инновационным банком России

ВТБ по итогам первого полугодия стал лидером рейтинга инновационности банков, подготовленного фондом «Сколково». Сильнейших конкурентов удалось опередить благодаря активному внедрению инновационных сервисов, сотрудничеству со стартапами, созданию инновационной оргструктуры и участию в проекте «Цифровой рубль», сообщили в пресс-службе ВТБ.

Статья по теме: Путин разрешил передать ВТБ все акции крымского РНКБ

Рейтинг инновационности российских банков определяют эксперты Фонда «Сколково» с 2019 года. По итогам 2021 года ВТБ уже был признан лидером. В этом году 30 крупных российских банков специалисты оценивали с точки зрения инновационности оргструктуры, размера инвестиций в инновации, сотрудничества со стартапами, наличия цифровых сервисов и поддержки госинициатив в сфере инноваций. На второе место вышел Сбер, на третье — Газпромбанк, на четвертое — Тинькофф, замкнул пятерку лидеров Ак Барс.

«При составлении рейтинга учитывалось наличие структуры Fast Track для ускоренного запуска пилотных проектов, инновационной лаборатории для проведения научных исследований, а также продуктовой фабрики, необходимой для усовершенствования разработки новых клиентских продуктов и сервисов. Также имело значение количество венчурных сделок и мероприятий по поиску технологических партнеров, проведенных банком за исследуемый период, участие в пилотировании цифрового рубля и сотрудничество с порталом Госуслуг», — уточнили в пресс-службе ВТБ.

Как отметил заместитель президента-председателя правления ВТБ Вадим Кулик, в основе технологических изменений ВТБ лежат программно-проектное управление, новая модель ИТ-производства и единая ИТ-архитектура. Внедрять собственные разработки и приобретать интересные российские решения на технологическом рынке в банке, по его словам, начали еще несколько лет назад, как только появился риск усиления санкций.