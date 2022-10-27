ЕЦБ поднимает ставки и снижает поддержку банков

«Совет управляющих решил поднять три ключевые процентные ставки на 75 базисных пунктов, — говорится в сообщении ЕЦБ. — Ставки по основным операциям рефинансирования, маржинальной кредитной линии и по депозитной линии будут увеличены до 2,00%, 2,25% и 1,50% соответственно со 2 ноября 2022 года».

Статья по теме: ЕЦБ все проспал

Одновременно ЕЦБ принял решение изменить условия одной из программ целевого долгосрочного финансирования — TLTRO III. Он скорректирует ставку, применяемую по такой программе, с 23 ноября 2022 года. Банкам будет дана возможность добровольного досрочного погашения кредитов.

Все эти меры приняты в рамках борьбы с инфляцией. В сентябре она достигла в еврозоне 9,9%. Но подъема ставки ждали, а изменения в программе TLTRO стали неожиданностью. Она предоставляла европейским банкам привлекательные условия заимствования, что должно было стимулировать кредитование реального сектора экономики.

«Во время острой фазы пандемии этот инструмент сыграл ключевую роль в противодействии рискам снижения ценовой стабильности, — говорится в заявлении ЕЦБ. — Сегодня, ввиду неожиданного и экстраординарного роста инфляции, он нуждается в повторной калибровке».

Сверхдешевые кредиты по TLTRO на сумму более 2 трлн евро стали проблемой для регулятора после недавнего резкого повышения ставок. Оно позволило банкам хранить средства, получаемые по этой программе, на счетах в ЕЦБ, что давало им безрисковый доход. С этими спекуляциями он теперь и борется.

Но подобное изменение условий задним числом влечет за собой юридические риски и может заставить банки опасаться подобных предложений в будущем, что подорвет их эффективность. Это способно создать угрозы и для финансовой стабильности.

За счет средств программы проводились не только краткосрочные спекуляции, но и, как и было задумано регулятором изначально, выдавались долгосрочные кредиты. Теперь у таких кредиторов могут возникнуть проблемы. Bloomberg в среду цитировал финансового директора Deutsche Bank Джеймса фон Мольтке, заявившего, что он «разочарован», поскольку банки «добросовестно» подписались на сохранение кредитования.