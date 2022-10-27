За восемь месяцев 2022 года товарооборот России и Азербайджана вырос на 11,5%

Как заявил на XV Веронском Евразийском экономическом форуме глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников, за восемь месяцев текущего года товарооборот России и Азербайджана заметно увеличился, составив $2,2 млрд, что является хорошим показателем в нынешних реалиях.

«Мы активно развиваем сотрудничество. Товарооборот между нашими странами по итогам 8 месяцев 2022 года увеличился на 11,5% и составил 2,2 млрд долларов. Это хороший результат, особенно с учетом текущей экономической ситуации», — цитирует Решетникова ТАСС.

В свою очередь, министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров констатировал, что Москва является одним из основных торговых партнеров Баку. Чиновник подчеркнул, что между двумя странами существует «нереализованный потенциал — транспортно-логистические связи». По его словам, необходимо усовершенствовать погранично-пропускную инфраструктуру, повысить пропускные возможности и оптимизировать таможню, для того чтобы расширить объем грузоперевозок.

В конце августа Москва и Баку подписали соглашение об упрощении транзитных перевозок, пишет «Коммерсантъ». Способствовать увеличению товарооборота между двумя странами должна модернизация погранперехода Яраг-Казмаляр.

Президент РФ Владимир Путин в ходе состоявшихся 13 октября переговоров с азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым также указывал на рост товарооборота между двумя странами. Глава государства отмечал, что российские экономические операторы вложили в азербайджанскую экономику $4,5 млрд инвестиций. Алиев, со своей стороны, заявил, что отношения Москвы и Баку вышли «на самый высокий уровень, на уровень союзнического взаимодействия», и отметил крайне активное продвижение «по многим вопросам».