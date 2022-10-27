Захарова обвинила Евросоюз в воровстве

Заморозку российских активов в Европе нужно называть воровством, причём это явление существует не первый год, и Евросоюз нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России.

Об этом заявила официальный представитель внешнеполитического ведомства РФ Мария Захарова, передаёт РИА Новости.

«Это не заморозка, это воровство, мы убедительно просим представителей Европейского союза прекратить словесные манипуляции и называть вещи своими именами, – подчеркнула дипломат. – Не надо больше говорить о заморозке и о перераспределении, надо просто говорить: воруют. Намерены в ЕС воровать и дальше».

Так Захарова прокомментировала заявление главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен о том, что цель Евросоюза – не заморозить, а конфисковать российские активы в Европе.

Как напомнила официальный представитель МИД РФ, ЕС ещё с 2014 года в рамках санкционного давления регулярно «штампует» нелегитимные и необоснованные решения о заморозке собственности граждан РФ и компаний.

«А суд Евросоюза отказывается защищать собственность россиян, по сути открыто декларируя примат политической целесообразности над законом», – резюмировала Захарова.

Как ранее писал «Эксперт», Захарова обвинила Запад в создании коррупционной схемы с использованием поставок оружия Киеву.

«Это часть глобальной коррупционной схемы о выделении колоссальных средств из бюджетов западных так называемых демократий и дележки их среди своих компаний», – сказала Захарова.

По её словам, часть средств получает Киев, а часть легализуется, возвращаясь обратно в западные банки.

«Мы это видели неоднократно на примере других государств, других регионов мира. Теперь эта схема отрабатывается на Украине», – отметила официальный представитель МИД РФ.