Заммэра Ефимов: город выделил более 60 га земли для строительства социальных объектов

С начала 2022 года власти Москвы выделили для строительство социальных объектов 53 земельных участка общей площадью 62,3 га. Их возведут за счет бюджета города в рамках Адресной инвестиционной программы (АИП), сообщил 27 октября заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«В рамках АИП для развития инфраструктуры город выделяет застройщикам земельные участки в безвозмездное пользование. С начала года заключено 53 договора на предоставление 62,3 га для строительства детских садов и школ, объектов здравоохранения, культуры и административного назначения», — рассказал Владимир Ефимов.

Вице-мэр уточнил, что на выделенных участках также создадут необходимую инфраструктуру, включая подъездные дороги и инженерные коммуникации, а также проведут работы по благоустройству.

В частности, в Щербинке на улице Энгельса построят образовательный комплекс на 1100 мест площадью 8,7 тыс. кв метров. «В рамках первого этапа строительства будет возведен корпус для 700 учащихся, а после демонтажа старого здания – второй корпус на 400 мест», — уточнил министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман.

А дом культуры в поселении Десеновское (Новомосковского административного округа) ожидает реконструкция. После завершения работ площадь здания увеличится до 3,3 тыс кв м. Там появятся студии живописи, хореографические и спортивные залы.