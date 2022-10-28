Акции: бумаги «Новатэка» подогреты заявлениями главы компании

В плюсе по итогам сессии в пятницу, 28 октября торговались акции газовой компании «Новатэк». За день котировки подросли на +2,41% до 1104 рублей за штуку.

Толчком к росту стало заявление главы компании Леонида Михельсона о запуске завода по снижению природного газа «Арктик СПГ – 2» и преодолении энергокризиса.

«Наличие технологических решений для ввода «Арктик СПГ-2» в срок – позитивный сигнал для рынка. Компания планирует запустить первую очередь мощностью 6,6 млн т/г в 2023 г, вторую и третью – в 2024 г. и 2026 г. Что касается других проектов, перспективы сохранения высоких цен на СПГ, в частности из-за падения поставок «Газпрома» в ЕС, повышают вероятность положительного инвестиционного решения по ним в следующем году. Обнадеживающий сигнал здесь – готовность компании к локализации в сценарии высоких цен», - прокомментировал эксперт «Открытие Research, главный аналитик «Открытие Инвестиции», нефтегазовый сектор Алексей Кокин.

Индекс Мосбиржи к концу вырос на +0,14%% до 2167,7 пунктов. Индекс РТС поднялся на +0,73% до 1113,75 пунктов. Нефть марки Brent по состоянию на 20:36 мск составила 93,31 долларов за баррель (-1,82%). Российская валюта укреплялась – 61,52 руб. за доллар.