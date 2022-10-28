Nasdaq лишился половины триллионеров

Сброс технологических акций, стартовавший на постмаркете вторника, когда после отчетности рухнули акции Microsoft и Alphabet, вчера продолжился. Теперь падение разогнали итоги квартала, опубликованные после закрытия основной торговой сессии среды – и Nasdaq Composite закрыл день в минусе на 1,63%.

Сегодня на рынок будет давить уже то, что вышло вечером в четверг. Отношение к этому опять известно – на постмаркете рухнули акции еще двух компаний с капитализацией, превышающей $1 трлн.

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Amazon.com, к закрытию основных торгов потерявшая 4,1%, дополнительно подешевела на 21% после того, как представила неутешительный прогноз продаж. Ее капитализация, на закрытии четверга составлявшая $1,13 трлн, впервые с апреля 2020 года упала ниже триллиона долларов и достигла $892 млрд.

За несколько минут было потеряно $238 млрд – это один из крупнейших подобных случаев в истории. Позднее акции Amazon.com отыграли часть падения и показали снижение лишь на 13%. Но это все равно оставляло капитализацию компании ниже заветной планки.

Так что четверка американских членов клуба «Кому за триллион» превратилась в тройку. Когда-то их вообще было шестеро, но сдувающийся пузырь на фондовом рынке уверенно прореживает ряды как простых миллиардеров, так и триллионеров.

Apple, капитализация которой превышает $2 трлн, такая судьба пока не грозит. Тем не менее, потеряв вчера на основных торгах 3,1%, ее акции затем упали еще на 5,4%. Компания превзошла прогнозы по выручке и прибыли, но сообщила о меньших продажах iPhone, чем ожидали аналитики.

Позднее ее акции тоже отскочили и даже вышли на доли процента в плюс относительно закрытия четверга. Бумаги крупнейшей по капитализации корпорации США вообще сравнительно неплохо переносят этот медвежий рынок. С начала 2022 года до закрытия четверга они потеряли всего 18,5%.

Еще недавно это звучало бы совершенно нелепо. Но теперь все не так. Nasdaq Composite упал за тот же период на 31%, Alphabet – на 36,3%, Microsoft – на 32,6%, а Amazon.com – на 33,4%. И все они вчера, надо сказать, снизились как по итогам основной сессии, так и на постмаркете.

Рынок с двусторонним движением

Но, как бы ни странно это смотрелось, на таком фоне пятый день подряд рос индекс Dow Jones Industrial Average. Вчера он прибавил еще 0,61%.

Это продолжается с пятницы, когда рынки пришли к выводу, что ФРС вскоре снизит темпы подъема ставки из-за рисков для финансовой стабильности. Сейчас аналитики упражняются в написании сценариев заседания регулятора 2 ноября.

В Bank of America, например, пишут, что ФРС все, естественно, обсудит за закрытыми дверями и поднимет ставку на ожидаемые рынком 75 б.п. А вот затем Джером Пауэлл как бы невзначай признает, что дебаты по поводу замедления темпов ужесточения денежно-кредитной политики таки имели место.

«Но председатель уравновесит это, заявив, что никакого решения принято же не было, а в конечном итоге оно будет основано на изменении данных между заседаниями, – полагают аналитики. – Мы думаем, это будет для рынков достаточным сигналом, что ФРС склонен, но не обязывается повысить ставку на 50 б.п. в декабре».

Вчера рост котировок нетехнологических акций поддержал еще и предварительный отчет Минторга США о ВВП. Он сообщил, что после падения в течение двух кварталов подряд тот вырос в третьем на 2,6% в годовом исчислении.

На оценки перспектив денежно-кредитной политики в текущей ситуации эта статистика серьезно повлиять уже не могла. Однако она сумела вселить уверенность в некоторых покупателей акций компаний из традиционных отраслей. Рецессию со счетов тем не менее они не сбрасывают, так что очень заметны были покупки в защитных секторах, таких, например, как коммунальные услуги.

«Это раздвоенный рынок, ‘повесть о двух городах’, — говорил вчера Reuters старший портфельный стратег Ingalls & Snyder Тим Гриски. – Есть большое давление на технологии и связанные с ними имена, а также на акции роста. Но с другой стороны, видна сила в других секторах, в частности в потребительских товарах, энергетике, финансах, промышленности и коммунальных услугах».