Банк России оставил ключевую ставку на уровне 7,5%

Совет директоров Банка России оставил ключевую ставку на прежнем уровне. С 19 сентября ставка составляет 7,5% годовых. Аргументируя свое решение, ЦБ, как и после сентябрьского заседания, отметил, что «текущие темпы прироста потребительских цен остаются низкими, способствуя дальнейшему замедлению годовой инфляции». При этом, инфляционные ожидания населения и бизнеса, по мнению регулятора, находятся на повышенном уровне и несколько выросли по сравнению с летними месяцами.

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«Прогноз по инфляции на конец 2022 года уточнен до 12,0–13,0% и учитывает в том числе перенос сроков индексации тарифов ЖКХ. По оценкам Банка России, частичная мобилизация будет сдерживающим фактором для динамики потребительского спроса и инфляции на горизонте ближайших месяцев. Однако в последующем ее эффекты будут проинфляционными за счет усиления ограничений на стороне предложения», — полагает регулятор.

В ЦБ также отметили, что несмотря на повышенные инфляционные ожидания и рост доли наличности, население сохраняло высокую склонность к сбережению. Темпы роста кредитования оставались в целом высокими, однако в октябре они несколько замедлились, в том числе на фоне ужесточения неценовых условий банковского кредитования, особенно в розничном сегменте.

«Динамика деловой активности в III квартале сложилась лучше, чем Банк России оценивал ранее. Все более широкий круг предприятий подстраивается к работе в условиях внешних торговых и финансовых ограничений. Этому способствуют постепенная диверсификация поставщиков готовой продукции, сырья и комплектующих, процессы импортозамещения, а также выход на новые рынки сбыта, включая переориентацию на потребителей внутри страны», — отметили в ЦБ.

Следующее заседание Совета директоров Банка России, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки, запланировано на 16 декабря.

