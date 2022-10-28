Банки, возможно, вернут гражданам украденное

Банкам могут вменить в обязанность в течение 30 дней возмещать гражданам похищенные средства, если они были переведены без их добровольного согласия. Министерство финансов дало положительный отзыв правительства на соответствующий депутатский законопроект. Как сообщает «Интерфакс», документ был внесен в парламент в конце сентября, его автор — глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

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«Предлагаемые законопроектом №197920-8 изменения позволят установить дополнительные требования к операторам по переводу денежных средств в части, предусматривающей предотвращение финансовых потерь граждан в результате неправомерных действий третьих лиц, а также увеличить суммы возврата кредитными организациями похищенных мошенниками денежных средств», — сообщил изданию источник, знакомый с текстом отзыва.

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В случае принятия законопроекта, банки будут обязаны после получения заявления клиента — физического лица возместить сумму операции, совершенной без добровольного согласия клиента, в течение 30 дней. В случае трансграничного перевода денежных средств возврат произойдет в течение 60 дней. Однако возвращать украденные средства будут только в том случае, если банк не докажет, что клиент нарушил порядок использования электронного средства платежа и именно это повлекло совершение операции без его добровольного согласия. Сумма должна быть возвращена в полном объеме.

Как говорится в пояснительной записке, для улучшения действующих механизмов «антифрода» (anti-fraud, борьба с мошенничеством - ИФ) предлагается обязать не только банк плательщика, как это установлено сейчас, но и банк получателя средств проверять операции на признаки мошенничества, включая сверку с базой данных о случаях и попытках переводов денежных средств без согласия клиента, которую ведет Банк России.

Кроме того, предлагается предоставить банкам право не принимать к исполнению распоряжения по явно мошенническим операциям в течение двух дней, даже несмотря на согласие клиента. «У граждан похищают денежные средства чаще всего методами социальной инженерии, при которой лицо самостоятельно переводит деньги мошеннику. Как правило, за два дня клиент осознает, что деньги перечисляются мошеннику», - обосновывается такая мера в пояснительных материалах.

Законопроект включен в программу работы Госдумы на ноябрь, отзывы и замечания к нему комитет по финансовому рынку Госдумы принимает до 3 ноября. В случае принятия закон вступит в силу со дня его официального опубликования, за исключением ряда технических положений.

Бороться надо. Но получится ли?

Действительно, подтверждает руководитель Saunin Law Practice: Андрей Саунин, чаще всего мошенники завладевают деньгами с помощью механизмов социальной инженерии. Но что именно будет считаться в рамках предлагаемого законопроекта отсутствием добровольного согласия на перевод, пока непонятно. И даже если такие критерии введут, мошенники смогут адаптировать свои инструменты для того, чтобы действовать в обход установленных правил проверки, считает адвокат.

Кроме того, обращает внимание партнер коллегии адвокатов «Де-юре» Антон Пуляев, и в настоящее время банк не имеет права без распоряжения клиента переводить куда-либо денежные средства. И в случае мошеннических действий со стороны злоумышленников клиенту банка, как и ранее, все равно придётся доказывать, что он действовал с должной осмотрительностью при хранении конфиденциальной информации, исключающей доступ третьих лиц к его деньгам. «Законопроект пытается ужесточить ответственность банков, но не надо забывать, что далеко не всегда именно банки виноваты в хищении денежных средств клиента», — предупреждает адвокат.

Речь в данном случае идет о дополнительных гарантия для клиентов банка, объясняет управляющий партнер AVG Legal Алексей Гавришев. Дело в том, говорит он, что в рамках борьбы с мошенничеством (антифрод), в случае потери средств банк обязан вернуть денежные средства в течение 30 дней, а проверку на признаки мошенничества проводить обязаны не только банк отправителя, но и банк получателя. И в случае подозрений на мошенничество, даже в условиях одобрения операции клиентом не принимать платеж к исполнению в течение 2-х дней.

Как гласит закон, мошенничество — это в первую очередь введение в заблуждение. Поэтому клиент не всегда сразу может это выявить. Действительно, уверен адвокат, в условиях низкой правовой и финансовой культуры методы социальной инженерии очень популярны среди мошенников. И с этим, безусловно, надо бороться.

Из огня да в полымя

Вместе с тем, экспертное сообщество задается вопросом: а не воспользуются ли сами мошенники новыми инициативами законодателей? Не приведут ли они к появлению нового вала преступлений уже иного рода, когда злоумышленники будут изображать совершение мошенничества указанным способом, а потом фальшивая жертва преступления станет требовать у банка возврата денежных средств, потерянных якобы в результате мошенничества?

По мнению юристов, подобное, конечно, не исключено, но меры противодействия уже есть в арсенале и банков, и компетентных органов власти.

«Такое возможно, — говорит управляющий юридической компанией «Спецюст» Александр Целых. — Мошенники подстраиваются под любые ситуации, и могут придумать новые схемы, которые будут применять в будущем. Другое дело, что сами банки должны отслеживать эти моменты на предмет подозрительных участников всех операций, и пресекать таковые. Банкам это вполне по силам.»

Продолжая свою мысль, юрист пояснил, что банки и ныне имеют механизмы для выявления мошенников.

«Поскольку есть возможность определить, что деньги украли у добросовестного гражданина, то такими же способами — техническими или иными — можно определить, что тот у кого якобы украли деньги — мошенник. Применяются аналогичные средства, и банкам это, повторюсь, по силам. Если же у банка не получается оперативно этого сделать, то у него возникают требования к тому, кто получил деньги — иными словами, претензии по возврату необоснованно полученных денег. Есть средства, правовые, уголовно-правовые, которые банки вправе использовать», - сказал Целых.

Мнение коллеги дополнила Наталья Назарова, адвокат компании «Князев и партнеры». Она считает, что новая схема все же сохраняет для мошенников пути обмана, но ответственный подход к противодействию преступникам может им воспрепятствовать.

Лекарством от возможной напасти адвокат называет компетентность и ответственность всех сторон, причастных к процессу, — начиная с банков и заканчивая правоохранителями и органами власти. «Необходимо всем ответственно делать свою работу. Парламентариям можно посоветовать при разработке законопроектов более активно обращаться за профессиональными консультациями, привлекая максимальное количество экспертов в профильных областях», — заключила Назарова.