Без единого стандарта

Сфера технологий связи Москвы нуждается в компетентных специалистах. Несмотря на то, что в стране специалистов в области телекоммуникаций готовят более чем в 60 вузах, выпускники не всегда готовы сразу же начать работать на предприятии. Причина кроется в том, что образовательная программа учебных заведений и профессиональный стандарт на действующих предприятиях не совпадает, к такому выводу пришли участники конференции «Развитие технологий связи в современных реалиях. Вызовы в подготовке кадров», которая прошла в «Московской технической школе».

Образование не по стандарту

На данный момент подготовкой специалистов в области телекоммуникаций занимаются 66 вузов, среди которых Московский технический университет связи и информатики (МТУСИ). Также за образование отвечают партнерские школы и колледжи Москвы, которых в общей сложности 255. Развиваются и дополнительные профили в рамках телекоммуникаций. Например, в МТУСИ в скором времени планируют запустить обучение по направлениям квантовые коммуникации. Перспективными направлениями станут фотоника, сенсорика, сети 5G-6G. Кроме того, в университете открыт центр робототехники.

Тем не менее, в области подготовки кадров существует несколько проблем, рассказал проректор по молодежной политике и воспитательной работе МТУСИ Андрей Муханов. В первую очередь отсутствует эффективный механизм взаимодействия образовательного рынка, в результате чего уровень подготовки специалистов оказывается недостаточным. Более того, сама область телекоммуникации и профессии этой сферы не слишком популярны. Что касается российских исследований в телекоммуникациях – они в дефиците, чему способствуют в том числе исторические предпосылки. По мнению Муханова, слабо используются и возможности государственно-частного партнерства для обучения и исследований.

Оценка квалификации выпускников и начинающих специалистов у вузов и предприятий не всегда совпадает, сообщил советник АНО «Центр обеспечения цифровой трансформации», член рабочей группы по квантовым коммуникациям СПК связи Юрий Ушанов. Объединяющим звеном мог бы стать единый профессиональный стандарт. «Не во всех отраслях, к сожалению, выстраиваются нормальные отношения со сферой образования. Требование профессионального стандарта является для многих студентов приоритетом, таким маяком, что от него хочет работодатель. Потому что в профстандарте написано, что студент должен обладать такими-то знаниями, умениями. Единственное – отсутствует производительность труда – потому что это величина количественного характера», – сказал он.

Адресной подготовкой специалистов на основе технологии создания корпоративного стандарта занимается Агентство развития навыков и профессий, рассказал заместитель технического директора агентства Андрей Крюков. В ходе анализа специалисты выясняют какие боли у конкретного предприятия, с какими проблемами в данной профессии приходится сталкиваться, проводят аудит рабочих мест и производственных участков, а затем на основе этого собирают корпоративный стандарт профессии. «Корпоративный стандарт – это те навыки и знания, которыми должен обладать специалист конкретно в этой компании и на этой должности. Перечень оборудования, с которым он работает, какой должен быть на выходе готовый продукт, как оценить результат, какие особенности производственной культуры», - добавил Крюков.

По его словам, такой подход помогает дать практическую оценку персонала, контролировать квалификацию сотрудников на этапе трудоустройства, адаптировать программы подготовки, и проводить диагностику процессов прямо на рабочем месте.

Источники помощи

Участие будущих работодателей в образовательном процессе студентов необходимо, уверены эксперты.

«Из основных путей решения можно выделить: внедрение практических кейсов игроков рынка в систему образования. Очень важно, чтобы представитель работодателя участвовал в образовательном процессе. У нашего вуза большой опыт работы с IT- и телекоммуникационными компаниями: когда представители работодателя участвуют в оценке выпускных дипломных работ. Хороши любые формы для взаимодействия: проведение мастер-классов, лекций, соревнования, создание базовых кафедр, лабораторий, участие в работе центров карьеры», - подчеркнул проректор Андрей Муханов и сообщил, что эти инструменты уже внедряются в вузе.

По словам начальника управления профессионального образования и науки департамента образования и науки Москвы Александра Добрякова, помощь работодателей необходима не только при оценке знаний выпускников, но и для актуализации производственной практики и учебного плана. «Важный момент – как должен быть оснащен колледж и какие должны быть лаборатории, мастерские. Пусть работодатели скажут на чем нужно учить студентов, какое программное обеспечение. Нам важно, чтобы пришел работодатель и сказал, чем должен обладать человек, чтобы у него работать», - добавил он.

Актуализацией знаний и подведением компетенций под необходимый стандарт уже занимаются в Московской технической школе, правда там пока обучаются дипломированные специалисты, а не студенты.

«Кадры – основа всего. Мы уделяем большое внимание подготовке специалистов, слышим запросы от предприятий – какие кадры нужны, как нужно готовить, чего не хватает. Стараемся сделать все, чтобы сотрудники не должны были переучиваться и были максимально готовыми к тем проектам, в которые они пойдут. Московская техническая школа – важный для нас проект, который мы будем еще больше развивать», - пояснила замруководителя департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Дарья Степанова. По ее словам, для достижения целей важно выстраивать конструктивный диалог между представителями власти, колледжами и предприятиями.

Дополнительные возможности по усилению компетенций как для действующих специалистов, так и для студентов появятся после завершения строительства Сервисного центра коллективного пользования, рассказал заместитель генерального директора по развитию научно-производственного предприятия «ИТЭЛМА» Юрий Астахов. По его словам, планируется выстроить единую технологическую цепочку, в которой продукция микроэлектроники сможет проходить путь от производства до испытаний и на завершающем этапе получать сертификат качества от центра. Во время обучения в Московской технической школе специалисты, а в перспективе и студенты, смогут получать дополнительную практику работы над электронной продукцией в Сервисном центре. Строительство объекта планируется завершить в 2023 году, проект реализуется в рамках масштабного инвестиционного проекта Москвы с объемом частных инвестиций более 2 млрд рублей, добавил Астахов.