Бывшее подразделение KFC в России подало заявку на регистрацию нового логотипа

Бывшее подразделение американской компании KFC в России подало в Роспатент заявки на регистрацию новых товарных знаков.

Как сообщает издание «Подъем», компания регистрирует бренды Rostic's и «Ростмастер». Новый бренд будет представлен красно-белым логотипом с изображением курицы.

В начале 2023 года сеть начнет менять вывески, на них вновь появится название «Ростикс», которое существовало до 2011 года.

В июле стало известно, что приостановившая работу ресторанов в РФ в марте компания Yum! Brands ведет предметные переговоры о продаже своего бизнеса в России местной структуре.

На этой неделе Yum! Brands сообщил о заключении договора купли-продажи по передаче прав на свои активы в России местному франчайзинговому оператору KFC, компании «Смарт Сервис», зарегистрированной в Ижевске. После закрытия сделки Yum! Brands прекратит свое корпоративное присутствие в России.

По данным газеты «Коммерсантъ», стоимость передаваемых активов оценивается в 1,3 млрд руб. Новому владельцу предстоит произвести ребрендинг заведений KFC в РФ под бренд Rostic's, который ООО «Ям Ресторантс Раша» зарегистрировало 1 сентября 2022 года. Все рабочие места будут сохранены.

В РФ работали около 1 тыс. ресторанов быстрого обслуживания KFC и 50 пиццерий Pizza Hut. Собственная структура Yum! Brands — ООО «Ям Ресторантс Раша» — управляла примерно 70 ресторанами KFC, остальные работали по франшизе.