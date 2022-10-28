Чистая прибыль девелоперcкой группы «Самолет» выросла в 2,2 раза

Чистая прибыль девелопера «Группа компаний "Самолет"» увеличилась в 2,2 раза за девять месяцев 2022 года против такого же периода 2021-го.

Как говорится в отчете компании по РСБУ, показатель составил 6,5 млрд руб., передает ТАСС.

Оборот компании вырос на 78% до 1,8 млрд руб., а себестоимость продаж составила -27 тыс. руб. против 4 млн за тот же период прошлого года.

Объем долгосрочных обязательств «Самолета» на 30 сентября 2022 года достиг 84 млрд руб. На 31 декабря прошлого года показатель составлял 51,8 млрд руб.

Группа «Самолет» основана в 2012 году, она включена в перечень системообразующих предприятий российской экономики. Осенью 2020 года компания провела первичное размещение акций на Московской бирже.

В этом месяце группа приступила к реализации первого проекта в Ленинградской области. Он представляет из себя независимый многоэтажный жилой комплекс с магазинами на первых этажах. В начале октября компания получила разрешение на строительство первого блока с продаваемой площадью 22,6 тыс. кв. м. Комплекс планируется ввести в эксплуатацию в 2024-2025 годах.

На минувшей неделе группа объявила о создании платформы, которая объединит различные клиентские финансовые инструменты, такие как сервисы по оплате ЖКХ и услуг управляющей компании, а также страховые сервисы и решения для аренды квартиры с постепенным выкупом.