Чтобы не повторился «цап-царап»

На новую тенденцию — неизбежность процесса формирования международных финансовых платформ, в том числе для целей международных расчетов, указал 27 октября Владимир Путин, выступая на пленарном заседании международного дискуссионного клуба «Валдай». По словам президента, такие платформы должны находиться «вне национальных юрисдикций, быть безопасными, деполитизированными, автоматизированными и не зависеть от какого-либо единого центра управления».

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«Это исключит возможность злоупотреблений в сфере новой глобальной финансовой инфраструктуры, позволит эффективно, выгодно и безопасно обходиться при международных сделках без доллара и других так называемых резервных валют. Тем более что, используя доллар как оружие, Соединенные Штаты да и Запад в целом дискредитировал институт международных финансовых резервов. Сначала их обесценил за счет инфляции в зоне доллара и евро, а потом и вовсе — цап-царап — прикарманил наши золотовалютные резервы», — пояснил президент ключевую задачу дедолларизации, отметив, что переход к расчетам в национальных валютах неизбежно будет «набирать обороты».

Таким образом российский президент сформулировал один из ключевых трендов финансового рынка. Сигналы «доллар нам не нужен» поступают из все большего количества стран. Буквально на днях о намерении отказаться от привязки национальной валюты к доллару заявил глава Центробанка Египта Хасан Абдалла, указав на то, что эта страна не входит в число нефтедобывающих стран, а также основных партнеров Соединенных Штатов. А посему и держаться за американскую валюту смысла нет.

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«Независимо от курса доллара, мы начали работать над созданием индекса египетского фунта — он будет учитывать несколько валют, возможно, золото и другие металлы», — заявил Абдалла.

С чем связано решение оторваться от американского подола именно сейчас? По словам экспертов, быть адептом доллара сегодня — непосильное бремя для многих стран. Точности ради надо отметить, что для Египта связанность с валютой США стала тем более обременительной, что носит формальный характер.

«Для Египта отказ от привязки к доллару служит во многом вынужденной мерой и является следствием проблем с платежным балансом страны. Испытывающая хронический дефицит по счету текущих операций, страна нуждается в стабильном финансировании из внешних источников. В этом году повышение ставки ФРС США привело к оттоку портфельных инвестиций из страны, а ухудшение условий внешней торговли в результате роста цен на импортные товары, прежде всего продовольствие, привело к расширению дефицита торгового баланса. Практика показывает, что в таких условиях удержание фиксированного валютного курса является невыполнимой задачей для центрального банка», — объясняет аналитик ИКСИ Дмитрий Плеханов.

Он добавляет, что отказ от фиксированного валютного курса традиционно является также и одним из условий для получения финансирования со стороны МВФ, с которым власти Египта как раз находятся в процессе переговоров в настоящее время.

Золото надежнее

Впрочем, господин Абдалла преподносит тему дедолларизации, скорее как вопрос смены парадигмы, нежели как уступки потенциальному кредитору. Он заявил, что Египет разработает новый валютный индикатор. В том числе для того, чтобы отучить людей от идеи о необходимости привязки египетского фунта к доллару США.

«Америка не является нашим основным торговым партнером. Я не знаю, почему люди всегда зациклены на долларе», — прокомментировал ситуацию глава египетского ЦБ.

Каким же образом республика может выстроить новую систему, не зацикливаясь на американской валюте? По мнению руководителя аналитического отдела AMarkets Артема Деева, скорее всего, в основу египетской индикации ляжет схема, когда для оценки стоимости национальной валюты будет учитываться не только цена доллара, но и драгметаллов.

«Это не «золотой стандарт», не возвращение к нему, а попытка государства в условиях мировой рецессии защитить свою валюту от сильных колебаний, от возможных санкций, снизить влияние глобальной рецессии на процессы внутри страны. Но процесс это долгий и займет несколько лет, как минимум», — отмечает эксперт.

«Восток любит золото больше доллара. Потому что там привыкли использовать золото со времен появления Древнеегипетской цивилизации. На использовании золотых слитков и их депонировании строятся альтернативные доллару системы расчетов, такие как «хавала» (حِوالة), что на арабском языке означает слово «вексель» или «расписка». Поэтому золото может занять свою нишу в резервах центральных банков стран Северной Африки и Персидского залива. Кроме золота, доллара и евро (куда же пока без них), в такой корзине может оказаться китайский юань, российский рубль и саудовский риал», — комментирует ситуацию генеральный директор АО «УК «Спутник — управление капиталом» Александр Лосев.

Впрочем, как отмечает Дмитрий Плеханов, проблема Египта не в долларе как таковом: «У Египта, судя по всему, наблюдается так называемая проблема "несоответствие валют" (сurrency mismatch), довольно типичная ситуация, в которой оказывались многие развивающиеся страны, когда иностранные долговые обязательства номинированы в одной валюте, чаще всего в долларах, а валютная структура активов и экспортной выручки другая. Эта проблема, как правило, проявляется именно в периоды резких курсовых колебаний».

По словам аналитика ИКСИ, первоочередной причиной кризиса все-таки является слабая финансовая позиция страны и зависимость от внешнего финансирования, в этих условиях, как показывает опыт, любые внешние потрясения легко приводят к нестабильности на внутреннем валютном и финансовых рынках.

«Решить эту проблему только отказом от доллара и переходом к использованию других валют не получится. Но безусловно текущий рост курса американской валюты и повышение процентных ставок представляет серьезную головную боль для всех стран, зависящих от внешнего финансирования, поскольку ведет к драматическому росту их расходов и провоцирует наступление кризиса платежного баланса, как в Египте», — резюмирует Плеханов.

Курс на детоксикацию

Тренд на разворот от доллара в мире очевиден. Токсичность американской валюты отмечается даже в октябрьском отчете МВФ.

«Для многих развивающихся рынков сильный доллар является серьезной проблемой. Доллар сейчас — самый сильный с начала 2000-х годов, хотя его укрепление наиболее заметно по отношению к валютам стран с развитой экономикой», — отмечает в комментариях к отчету экономист, директор по исследованиям МВФ Пьер-Оливье Гуриншас.

То, что роль зеленых бумажек родом из США в международной политике будет падать по мере того, как будет расти число альтернативных валют, используемых странами для взаимных расчетов, предположил накануне, в ходе заседания клуба Валдай и старший научный сотрудник по стратегии и торговле Центра национальных интересов Кристиан Уитон.

«У Вашингтона нет той власти, которая была раньше. Китай пытается выходить из-под финансовых санкций, помогает России преодолевать их. Уже были введены облигации, основанные на юане, а Бразилия, Индия, Индонезия и страны Персидского залива пытаются манкировать санкциями, вводимыми США. Это будет подрывать роль доллара, а страны будут переходить на альтернативные валюты», — заявил эксперт.

По словам Александра Лосева, гегемония доллара США базируется на универсальном механизме контроля инвестиционных потоков, движения капитала и мировой торговли, где доллар не просто является основной валютой международных расчетов, но и все сырьевые и товарные рынки стали сегментами доллароцентричной финансовой системы.

«И если петрократиям сложно выйти из оков этой долларовой финансиализации, то страны, у которых нет постоянного обмена сырья на доллары и нет стабильных источников долларовой ликвидности, и которые вынуждены тратить дефицитные для них доллары для оплаты импорта жизненно важных товаров, вынуждены думать об альтернативах доллару. А когда появляются возможности переключиться на иные валюты и иные виды расчетов, например, бартер, то такие страны охотно пользуются появляющимися возможностями», — заключает эксперт.

«Сама по себе идея корзины резервных валют и мультивалютные расчеты сейчас набирают популярность во многих странах и связано это как с дисбалансами мировой финансовой системы, так и с использованием доллара и евро в качестве санкционного оружия против России и целого ряда государств», — добавляет Александр Лосев.

По словам Артема Деева, в настоящее время нет стран, про которые можно сказать, что они полностью пошли по пути дедолларизации. А вот снижают долю доллара многие. В золотовалютных резервах (когда страна снижает покупки доллара, приобретая в резервы альтернативные валюты), в торговом обороте с другими государствами (используются национальные валюты).

«Так действует Россия, таким же путем пошел Китай (хотя в резервах у страны по-прежнему много долларов, но государство развивает отношения с другими странами на основании национальных валют), Турция и другие. Перечень довольно обширный. И все это свидетельствует о том, что многие страны начали воспринимать американскую валюту как токсичную, опасную для того, чтобы обеспечить стабильность своей финансовой системы. Потому таких случаев будет все больше, а роль доллара в мировой торговле и в расчетах между странами будет постепенно снижаться», — полагает аналитик.

Лечение будет болезненным, но сработает

Но каким образом можно уйти от долларовой зависимости, и возможно ли полное излечение?

Как отметил в недавнем интервью РБК министр финансов России Антон Силуанов, отказаться от доллара полностью, по крайней мере у нашей страны, не получится. Ведь экспортные российские товары — биржевые, а котировки выражаются в долларах.

Однако по мнению Александра Лосева, даже в такой ситуации есть выход.

«Есть способ: необходимы собственные ценовые центры и товарные биржи, находящиеся вне долларовой зоны. Это могут быть биржи в странах БРИКС, в первую очередь, в России и в Китае, где можно организовать центры определения цены таких товаров как нефть, уголь, металлы, зерно и удобрения», — говорит эксперт.

При отказе от доллара, по его мнению, многим развивающимся странам придется пройти через дефолты и кризисы, потому что при растущих долларовых ставках будет очень сложно и даже невозможно обслуживать долларовые долги.

«А дефолты означают, что их экономики будут выдавливаться далеко на периферию мировых финансов. И тут волей-неволей придется обращаться к любым альтернативам», — подчеркивает Лосев.

Он указывает на то, что Китай уже несколько лет последовательно расширяет использование юаня в трансграничной торговле с соседями. В этом году расчетной валютой за газ с Европой стал российский рубль. Рубль также становится валютой взаимных расчетов со странами, не поддержавшими антироссийские санкции.

«Индийская рупия, саудовский риал, дирхам ОАЭ также могут стать региональными расчетными валютами, поскольку обеспечены товарной массой или нефтегазовым сырьем», — подытоживает Лосев.

Как отмечает Дмитрий Плеханов, процесс возможного изменения мировой валютной системы довольно инерционный и по идее не может происходить быстрыми темпами из-за высоких издержек, связанных с отказом от использования доминирующей валюты и всей построенной на ее базе инфраструктуры. Поэтому до 2022 года в качестве базового виделся сценарий с продолжением постепенного снижения доли доллара в расчетах и мировой финансовой системе в целом и усилением региональных валют — евро и юаня.

«Но рост геополитической напряженности может способствовать ускорению изменений и более быстрой фрагментации мировой валютной системы. В частности, можно ожидать, что Китай будет играть более активную роль в формировании региональной валютной системы в Азии на базе собственной валюты», — заключает аналитик.

Как отмечает Артем Деев, альтернативы доллару в качестве главной мировой валюты пока нет. И процесс ее поиска займет не один десяток лет.

Однако нужна ли она одна — главная? Восхождение доллара, как глобального мерила в финансовой сфере началось чуть больше 100 лет назад. Что символично — на волне Первой мировой войны. Именно тогда страны — активные участники мировой торговли «увязли» в отношениях с Вашингтоном настолько, что позволили Штатам устанавливать свои правила. А после Второй мировой Бреттон-Вуд закрепил эту систему уже формально.

Сегодня начался новый «всемирный потоп», который вполне может смыть старые парадигмы и установки. Но при поиске новых неплохо было бы учесть ошибки прошлого. Ведь гегемония — это явно не то, что нужно сегодняшнему и завтрашнему миру. От кого бы она не исходила. Поэтому Россия и начала разговор о международных платформах.