Денежная база в России за неделю выросла на 50 млрд рублей

Объем денежной базы в узком определении, то есть выпущенных ЦБ наличных денег с учетом остатков в кассах банков, в России на 21 октября составил 15 трлн 670 млрд рублей. За неделю показатель увеличился на 50,4 млрд рублей, за месяц — почти на 771 млрд рублей, следует из материалов, опубликованных на сайте Банка России.
По данным на 14 октября объем денежной базы составлял 15 трлн 619,6 млрд рублей. Месяцем ранее, 23 сентября, показатель оценивался в 14 трлн 899,3 млрд рублей.
В пресс-службе ЦБ уточнили, что денежная база в узком определении включает выпущенные в обращение Банком России наличные деньги (с учетом остатков средств в кассах кредитных организаций) и остатки на счетах обязательных резервов по привлеченным кредитными организациями средствам в национальной валюте, депонируемые в ЦБ.