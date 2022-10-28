Денежная база в России за неделю выросла на 50 млрд рублей

Объем денежной базы в узком определении, то есть выпущенных ЦБ наличных денег с учетом остатков в кассах банков, в России на 21 октября составил 15 трлн 670 млрд рублей. За неделю показатель увеличился на 50,4 млрд рублей, за месяц — почти на 771 млрд рублей, следует из материалов, опубликованных на сайте Банка России.

Статья по теме: ЦБ назвал причины оттока средств населения из банков По данным на 14 октября объем денежной базы составлял 15 трлн 619,6 млрд рублей. Месяцем ранее, 23 сентября, показатель оценивался в 14 трлн 899,3 млрд рублей. В пресс-службе ЦБ уточнили, что денежная база в узком определении включает выпущенные в обращение Банком России наличные деньги (с учетом остатков средств в кассах кредитных организаций) и остатки на счетах обязательных резервов по привлеченным кредитными организациями средствам в национальной валюте, депонируемые в ЦБ.

