Дерипаска назвал условие для запуска экономического роста в РФ

В российской экономике на фоне глобальной рецессии отсутствие важных своевременных решений приведет к серьезным проблемам с занятостью и доходами населения. Если не уменьшить ключевую ставку до 5%, не снизить «запредельно высокий» курс рубля, Россия столкнется с экономическими и социальными проблемами до конца следующего года, считает предприниматель Олег Дерипаска.

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«До тех пор, пока мы не наберемся смелости (а терять, в принципе, нам уже давно нечего), не снизим ставку до 5%, не проведем программу количественного смягчения для обеспечения ипотеки и инвестиций на 20-25 трлн рублей — мы не сможем запустить экономический рост. Предприниматели и население не будут брать кабально дорогие кредиты ни на что! Иностранных инвесторов даже из самых дружественных стран не привлечь в страну с таким запредельно высоким курсом рубля, который делает неконкурентноспособным любое производство, включая сельхозпродукцию», — написал в своем Telegram-канале Дерипаска.

Он подчеркнул, что если ничего не менять, все идеи с госинвестициями по импортозамещению, по созданию альтернативных экспортных и импортных каналов, развитие логистики и переработки — «все пойдет прахом».

«Ведь налетим уже до конца следующего года по полной на новый, так сказать, букет экономических и социальных проблем», — добавил он.

