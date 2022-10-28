Экономика Германии показала неожиданные результаты в третьем квартале

Немецкая экономика удивила наверняка не только экономистов, но и самих немцев, которые каждый день читают в газетах о закрытии предприятий и переводе бизнеса компаниями в другие страны, где ситуация лучше. Несмотря на высокую инфляцию и энергетический кризис, который ввиду сильной зависимости от российского газа в недавнем прошлом проявляется в Германии особенно остро, она по итогам третьего квартала показала неожиданный рост. Конечно, рост ВВП ФРГ по сравнению со вторым кварталом чисто символический – по данным Федерального статистического управления Германии, всего лишь 0,3%, но подавляющее большинство экономистов прогнозировали спад. Экономисты, опрошенные агентством Reuters, например, считали, что в июле-сентябре в ФРГ будет спад на уровне 0,2%.
«Экономика Германии продолжает удерживать позиции несмотря на тяжелые экономические условия на фоне продолжающейся коронавирусной пандемии, разорванных цепочек поставок, растущих цен и войны на Украине»,- говорится в сообщении Федерального статистического управления ФРГ.
В этом квартале первая экономика Европы не только слегка подросла, но даже превзошла результаты предыдущего квартала: в марте – июне она выросла на 0,1% в квартальном выражении.
Если же сравнивать в годовом выражении, то рост ВВП в третьем квартале составил 1,2% по сравнению с июлем-сентябрем 2021 года.
Думается, что экономика Германии удивила даже федеральное правительство ФРГ. В Берлине на состояние экономики смотрят без особого оптимизма. Правительственные чиновники прогнозируют в 2023 году рецессию и спад ВВП на 0,4%.