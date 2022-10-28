Экономисты МГУ предложили провести реприватизацию в России

В условиях беспрецедентного санкционного давления России «жизненно важно» сменить экономическую модель и реорганизовать действующую систему частной собственности, которая работает не на экономику, а «на небольшой круг выгодополучателей», считают профессора кафедры политической экономии экономического факультета МГУ Кайсын Хубиев и Иван Теняков. В статье «Надломленный вектор развития российской экономики», опубликованной в журнале «Вопросы политической экономии», они предложили свою, более эффективную и актуальную модель развития российской экономики, передает РБК.

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Анализируя 30 лет существования рыночной экономики Россия, авторы пришли к выводу, что она в разы отстала от мировой траектории экономического развития. И основной причиной «провала» экономисты считают приватизацию собственности в 1990-х годах на «льготных условиях», следствием чего стал вывод прибыли за рубеж и незаинтересованность собственников в развитии экономики.

Авторы статьи отметили, что проблему отставания в России пытались решить с помощью майских указов президента, национальных и приоритетных проектов, федеральных и региональных институтов, однако позитивный импульс девальвировался, с одной стороны, монетарными инструментами по таргетированию инфляции, а с другой — крупным бизнесом, контролирующим денежные потоки и перенаправляющим их за границу. Экономисты уверены, что в условиях, которые можно сравнить с басней Крылова про «лебедя, рака и щуку», прорывного развития никогда не произойдет. Выходом из этой ситуации может стать формирование новой экономической модели с перераспределением функций финансово-экономических ведомств, составлением планов развития и направлением прибыли не за рубеж, а на денежные «инъекции» в национальную экономику.

«По всем ресурсам государственного участия должны составляться контрольные цифры с конкретными объектами и сроками их исполнения. Эта плановая деятельность должна быть поддержана стимулирующей монетарной политикой. Правда, для этого необходимы структурно-политические решения для отмены пресловутой независимости Центробанка», — считают экономисты.

Кроме того, по их мнению, должен быть реорганизован существующий институт частной собственности. Первый путь, по которому может пойти государство, — национализировать ресурсы и потоки доходов рентного и монопольного происхождения. Более радикальный вариант — реприватизация. Экономисты подчеркивают, что не предлагают конфискацию имущества, речь идет об объявлении всех ранее приватизированных предприятий объектами инвестиционных конкурсов. Победители этих конкурсов возместят прежним владельцам средства, потраченные при приватизации.

«Победителями инвестиционных конкурсов могут быть нынешние владельцы, новые владельцы, государство, трудовые коллективы. В этом случае на смену наделенной собственности придет собственность приобретенная, владельцы которой будут мотивированы в отношении развития экономики», — уверены профессора МГУ.

