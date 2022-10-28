Холодный душ для Европы: аналитики рассказали, что будет с поставками газа из США

Европейцы сумели наполнить подземные газовые хранилища (ПГХ) к началу отопительного сезона и формально подготовились к предстоящей зиме. Эксперты подсчитали, что собранного газа должно хватить на 2-3 месяца. Теперь все будет зависеть от того, смогут ли европейские обыватели сократить потребление энергии и, конечно, от погоды. Пока она стоит, на удивление, теплая для конца октября, но она переменчива не меньше, чем цены на газ, и может измениться в любую минуту. От кратковременных морозов никуда не деться даже при теплой зиме. Главное: как долго они будут длиться и какой силы будут.

Отказавшись от российского газа, европейцы сделали ставку на американский сжиженный газ (СПГ). Да, конечно, он обошелся им на порядок дороже российского, но в целом свою задачу выполнил. Однако торопиться говорить, как это делают сейчас отдельные оптимисты, что Европа прошла пик энергетического кризиса и что теперь ситуация начнет улучшаться, рано, потому что наполнять ПГХ к зиме 2023-24 гг. в отсутствие российского газа, поставки которого к лету следующего года вполне могут полностью прекратиться, будет намного труднее, чем сейчас. Причем, если в Брюсселе надеются на палочку-выручалочку в виде американского СПГ, то делают они это напрасно, предупреждает Bloomberg.

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Сейчас доля американского СПГ в европейском импорте СПГ достигает 40%. Так что до полного восполнения полной потери российского газа, доля которого достигала 45% во всем газовом балансе ЕС, очень и очень далеко.

Минус СПГ из США не только в его дороговизне, но и в том, что за него европейцам приходится бороться с азиатскими покупателями. Этим летом и осенью перевес на стороне Европы, которая очень испугалась предстоящей зимы и готова платить за него любые деньги. Для того, чтобы газ и в следующем году продолжал бурным потоком идти в Старый Свет, европейцам необходимо сохранить привлекательность своего рынка. В следующем году Брюсселю понадобится ок. 70% СПГ на глобальном спотовом рынке, преимущественно опять из США. Однако к несчастью европейцев, запасы свободного СПГ, который они покупают, крайне ограничены, потому что почти 95%, например, американского газа продаются по долгосрочным контрактам, а нарастить его производство до необходимых Европе объемов ни США, ни Катар в ближайшие несколько лет по разным причинам не смогут.

Очевидно, что американские газовики не смогут восполнить полную потерю российского трубного газа. Импорт СПГ странами северо-западной Европы и Италией в апреле-сентябре 2023 года, по прогнозу BNEF, вероятно вырастет на 9 млрд м³ в годовом выражении. Однако при полном прекращении поставок российского газа необходимо будет закрыть потерю 20 млрд м³.

Июньский пожар на СПГ-терминале в техасском Фрипорте означает, что рост экспорта американского СПГ как в этом, так и в следующем году на прогнозировавшиеся 12% будет невозможен.

Не стоит забывать и то, что несмотря на обещания президента Байдена, что он не бросит европейских союзников в беде, никто не гарантирует, что большинство американского СПГ так же, как во второй половине этого года, будет продолжать идти в Европу. Американский газовый рынок не обращает внимания на геополитические интересы Америки и полностью зависит от колебаний цен. По мнению аналитика BloombergNEF (BNEF) Аруна Туры, американский сжиженный газ будет идти на тот рынок, где они выше, а не куда укажет Белый дом. Это значит, что он, к примеру, может, как и раньше, бурным потоком потечь в Китай после того, как Пекин победит вспышку пандемии и отменит локдауны и ограничения.

Сейчас американские экспортеры работают почти на максимуме своих возможностей. Однако высокий глобальный спрос на СПГ не обошел стороной и сами США и тоже поднял там цены на газ, хотя, естественно, не так сильно, как в Азии и особенно Европе. К тому же, в Новой Англии, на северо-востоке США, этой зимой из-за рекордного экспорта газа его, вполне вероятно, считают в Федеральной комиссии по регулированию энергетики (FERC), будет не хватать самим американцам.

Сейчас в Европу уходит, по данным Rystad Energy, ок. 60% американского газа, т.е. вдвое больше, чем в прошлом году. Экспорт СПГ неуклонно растет с 2016 года благодаря резкому росту добычи сланцевого газа. До прошлого газа американский газ в основном уходил в Азию и Южную Америку. Однако с конца 2021 года ситуация резко изменилась, и газовозы с американским газом, направлявшиеся в Азию или Южную Америку, начали менять курс на Европу, цена на газ в которой была выше.

Свободного СПГ, который так необходим европейцам, в следующем году может стать даже меньше, чем в этом. Аналитики BNEF подсчитали, что экспорт его в Европу следующим летом может снизиться до 35% с 42% предстоящей зимой. Европейцам придется набраться терпения и подождать 2025-26 годов, потому что в конце 2024 г. американские газовики планируют запустить достаточно много новых проектов. К тому времени, кстати, европейским странам необходимо будет существенно развить СПГ-инфраструктуру, которой сейчас явно недостаточно.

«США потребуется увеличить экспорт СПГ в течение нескольких следующих лет,- говорится в аналитической записке Rystad Energy,- а Евросоюзу - увеличить свои импортные возможности».

