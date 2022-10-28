Глава ЦБ предупредила о рисках новой, весьма привлекательной ипотеки

Новая так называемая траншевая схема ипотеки с минимальными ежемесячными выплатами в первые годы или до сдачи дома в эксплуатацию может нести риски как для застройщиков, так и для рынка недвижимости. Об этом сообщила глава Центробанка Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров.

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«Мы сейчас внимательно анализируем все возможные последствия так называемой траншевой ипотеки. Она пока не получила широкого распространения, но какие могут быть здесь риски: первое — здесь может быть риск для застройщиков, потому что при такой траншевой ипотеке на счет эскроу будет поступать меньшая сумма. Счет будет наполняться медленнее, чем при обычной ипотеке. Наполнение счетов эскроу дает возможность банкам снижать ставки по кредитам застройщикам, потому что у них есть обеспечение. Кредиты застройщикам по этой схеме остаются гораздо ниже, чем в среднем кредиты по корпоративному сектору, поэтому это может увеличить ставку по кредитам для проектного финансирования», — пояснила Набиуллина.

Также глава ЦБ считает, что такая ипотека может привести к повышенному спросу на жилье, как на объект инвестирования, что повлечет за собой удорожание квартир на вторичном рынке. Траншевая ипотека, по ее словам, может быть привлекательна и для спекулянтов, наживающихся на перепродажах жилья.

«Может возникнуть такой инвестиционный "навес", который может способствовать инфлированию цен на жилье, а это еще больше усилит разрыв между динамикой цен на первичном и вторичном рынке. Мы сейчас это уже видим», — заявила Набиуллина.

Она уточнила, что разрыв цен между первичным и вторичным рынком может создать проблемы и для граждан при обслуживании ипотеки. Если вдруг потребуется продать жилье, которое находится в залоге по ипотеке, его стоимость на вторичном рынке будет уже сильно отличаться. Кроме того, глава ЦБ предупредила о мисселинге, когда клиенты будут «покупаться» на низкую стоимость обслуживания кредита в первый период, не задумываясь о будущей стоимости его обслуживания.

