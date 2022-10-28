Голикова сообщила о снижении числа безработных в России

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова на очередном заседании межведомственной рабочей группы для реагирования на ситуацию, складывающуюся на рынке труда сообщила снижении числа безработных в России.

Согласно её данным, безработными в РФ сейчас зарегистрированы 579,3 тыс. граждан, что на 11 тыс. меньше, чем неделю назад, передаёт РИА Новости.

Голикова также рассказала, что в настоящее время на портале «Работа в России» соискателям доступно почти 2,5 млн вакансий, что сразу в 4 раза больше, чем число зарегистрированных безработных. При этом в аппарате вице-премьера добавили, что количество работников, которые находятся сейчас в простое, сократилось до 83,6 тыс. человек, а граждан, работающих в режиме неполного рабочего дня или рабочей недели – до 96,3 тыс. человек.

Как ранее писал «Эксперт», по словам главы министерства труда и социальной защиты РФ Антона Котякова, ситуацию на российском рынке труда можно характеризовать как стабильную: в стране наблюдается снижение безработицы.

Чиновник при этом отметил, что снижение безработицы фиксируется как по методике МОТ (Международной организации труда – неофициальная безработица), так и в центрах занятости страны.