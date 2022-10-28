Город на прокачку

Команда Индекса ВЭБ.РФ запустила проект для студентов и аспирантов российских ВУЗов. Студенты могут протестировать платформу Индекса, анализируя показатели городов, в которых они живут или учатся. Исследователи будут предлагать и свои варианты повышения качества жизни — через проекты ВЭБ.РФ и организаций развития.

Победителей определит экспертное жюри, в состав которого вошли представители ВЭБ.РФ, Минэкономразвития, АСИ, НИУ ВШЭ, РАНХиГС.

Научные партнеры: кафедра Глазычева РАНХиГС, Факультет экономических наук НИУ ВШЭ.

Информационным партнером конкурса выступил "Эксперт".

«Платформа Индекса ВЭБ.РФ — гибкий и многопрофильный инструмент измерения качества жизни. Его можно использовать как в повседневной аналитической работе, так и в глубинных исследованиях. Проект позволит нам собрать свежие идеи по повышению качества жизни. Будем анализировать инициативы не только в периметре ВЭБа, но и подключим другие организации развития. То есть проект будет сочетать в себе и учебную, и прикладную составляющую с конкретными целями», - сказал главный управляющий директор ВЭБ.РФ Андрей Самохин.