Инфляция в Германии взлетела до максимума за 71 год

Индекс потребительских цен Германии, гармонизированный со стандартами Евросоюза, в октябре вырос на 11,6% в годовом выражении. Об этом свидетельствуют предварительные данные Федерального статистического управления страны (Destatis), опубликованные в пятницу. Темпы инфляции выросли с 10,9% в сентябре и снова обновили максимум со времен начала общеевропейских расчетов.

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Инфляция, рассчитанная по германским стандартам, ускорилась до 10,4% в годовом выражении с 10% месяцем ранее. Это почти 71-летний максимум. В прошлый раз потребительские цены росли в ФРГ быстрее в декабре 1951 года.

Ускорению инфляции в ФРГ способствуют ослабление евро, энергетический кризис и сохраняющиеся проблемы в цепочках поставок. По тем же причинам растут в этом году цены и в других странах ЕС. В пятницу было объявлено и о других рекордах в этой области.

Индекс потребительских цен Италии, гармонизированный со стандартами ЕС, подскочил в октябре до 12,8% в годовом исчислении с 9,4% в сентябре, свидетельствуют предварительные данные ISTAT. Это тоже самый высокий уровень инфляции в стране с момента начала расчетов в 1996 году.

Потребительские цены во Франции, гармонизированные со стандартами ЕС, по предварительным данным Национального статистического управления (Insee) в октябре выросли на 7,1% в годовом выражении. В сентябре она составляла 6,2%. Инфляция, рассчитанная по французским стандартам, вышла на максимум с июня 1985 года.

