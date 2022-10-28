Инвесторы уверовали в оборонзаказ

С открытием фондовой площадки Московской биржи инвесторы, глядя на снижающуюся нефть, стали фиксировать заработанную ранее прибыль. Но распродажи долго не продлились: уже в течение первого часа торгов начались покупки бумаг, наиболее слабо выглядевших в предыдущие дни.

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Сегодня в числе лидеров роста среди «голубых фишек» был «Норникель». Практически всю неделю бумага была слабее рынка на сообщении о подачи иска в отношении главы компании Владимира Потанина о ненадлежащем неисполнении им своих обязанностей управляющего партнера.

В течение недели ралли демонстрировали акции черных металлургов, подорожавшие с осенних минимумов примерно на 50%. По рынку ходит предположение, что бумаги скупает очень крупный инвестор — возможно, на имеющейся у него информации о том, что компании сектора получили оборонзаказ. Если эта версия справедлива, то оборонным предприятиям понадобится и продукция «Норникеля»: никель, молибден, хром — для изготовления броневых сталей.

Кроме того, в последнее время инвесторы склонны откупать акции, которые сильно отстали от рынка.

В общем, сегодня сложились все предпосылки для роста акций ГМК, что они и продемонстрировали, подорожав почти на 2%. За неделю капитализация «Норникеля» выросла на 2,9%. Рост бумаги наблюдается 3-ю неделю подряд, но пока она явно выглядит слабее Индекса Мосбиржи.

В лидерах сегодняшнего дня были прибавившие свыше 3% акции «Сургутнефтегаза», причем сразу и обыкновенные, и привилегированные. Рост этих бумаг без причин — обыденное явление для последних лет, и аналитики даже не пытаются его объяснить.

Но все-таки главным событием для фондовых трейдеров стало решение менеджмента «Лукойла» выплатить дивиденды. Этого объявления все ждали уже несколько месяцев, надеясь на сильный рост бумаги. Но «Лукойл» и здесь сумел всех разочаровать, обещая направить на выплаты только часть прибыли за прошлый год. Рынок же ждал, что будет распределена не только прибыль за 4-й квартал 2021 г, но и еще за первое полугодие нынешнего года.

В результате, по итогам дня акции «Лукойла» подешевели на 0,3%, а за неделю выросли на 6,3%. Техническая картина по бумаге негативная. Мало того, что акции закрылись на сопротивлении, но еще и на дневном графике нарисовалась разворотная фигура технического анализа «крест». С очень большой вероятностью, в понедельник «Лукойл» если не начнет корректироваться, то будет выглядеть хуже рынка.

С фундаментальной точки зрения аналитики отмечают большую неопределенность будущего акций «Лукойла». С одной стороны, их дивидендная доходность превышает 11%, что немало. У компании есть большая заработанная в этом году прибыль, подлежащая распределению. Все ждут роста цен на нефть. С другой стороны, совершенно непонятно, когда менеджмент «Лукойла» решится раздать акционерам их часть прибыли текущего года. Кроме того, «Лукойл» может намного больше «Роснефти» пострадать от введения потолка цен на российскую нефть.

Впрочем, «Роснефть» сегодня снизилась сильнее «Лукойла» — на 0,5%. Но зато она намного активнее росла первую половину недели, и сейчас в бумаге идет закономерная фиксация спекулятивной прибыли. По итогам последней недели месяца капитализация «Роснефти» выросла почти на 10%.

В лидерах роста вновь были акции «НоваТЭКа», подорожавшие сегодня на 2,9%, а за неделю — на 10%. В бумаге продолжает отыгрываться заявление главы компании Леонида Михельсона о 70-процентной готовности завода по сжижению газа в рамках проекта «Арктик СПГ — 2» и обещание ввести его в срок. Кроме того, бумагу поддерживает разворот вверх европейских цен на спотовый газ.

Похоже, что в акции «НоваТЭКа» перетекают средства, вырученные от продажи акций «Газпрома» и поступившие от него дивиденды. Сегодня «Газпром» был в числе аутсайдеров с результатом -1,3%, а за неделю бумага выросла всего на 1,3%.

В целом ситуация на рынке акций остается «бычья»: даже при негативном внешнем фоне просадки быстро выкупаются. По итогам недели индикатор вырос на 6,1%, в том числе на 0,14% сегодня. Аналитики ждут коррекции не ранее достижения Индексом Мосбиржи отметки 2200 пунктов.

Рубль сегодня укрепился к доллару на треть процента.

Главным событием дня для валютного рынка стало заседание совета директоров по ключевой ставке. Регулятор решил не провоцировать нервозность на рынке и поступил в соответствие с ожиданиями, оставив ставку без изменений.

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина на последующей пресс-конференции также не стала будоражить рынок — провела ее спокойно и заявила, что дальнейшие решения по денежно-кредитной политике будут приниматься в соответствие с текущей ситуацией. Участники рынка восприняли риторику главы ЦБ как свидетельство того, что менять ставку до конца года не планируется.

Если посмотреть на недельный график пары доллар-рубль, то с начала августа на нем явно прослеживается боковик с небольшими колебаниями пары вокруг отметки 61,5, на которой сегодня и завершились торги. Курс рубля пустил здесь корни, и вырвать его будет очень сложно. Но если это произойдет, то движения рубля могут быть очень сильными.